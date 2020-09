Prvi put imali ovakav kvar, a telefoni bi trebali brzo proraditi

Zbog kompleksnosti sustava i specifičnosti kvara, koji se po prvi puta manifestirao u ovom obliku, otklon kvara trajao je 6 sati. Prioritet popravka je stavljen na hitne službe, javlja HT

<p>Hrvatske telekomunikacijske mreže pogodio je nesvakidašnji kvar, no kako javljaju iz Hrvatskog telekoma, on je napokon otklonjen.</p><p>- Tehnički kvar koji je prouzročio problem u uspostavi fiksne i mobilne govorne usluge uočen je u 10:15 sati i trajao do 16:15 sati. Uzrok kvara je neregularno ponašanje sustava za prijenos signalizacijskih poruka za uspostavu govornih poziva uslijed softverske greške. Zbog kompleksnosti sustava i specifičnosti kvara, koji se po prvi puta manifestirao u ovom obliku, otklon kvara trajao je 6 sati, a u njegovo rješavanje bili su uključeni stručnjaci Hrvatskog Telekoma, Deutsche Telekoma te glavnih dobavljača sustava: Nokia, F5 i Metaswitch - priopćili su te otkrili kako je prvo omogućen pristup linijama hitnih službi:</p><p>- Nakon otklona kvara počeo je proces normalizacije usluga, a prioritet je stavljen na hitne službe koje sada funkcioniraju bez poteškoća, potom poslovne korisnike, a nakon toga slijede privatni korisnici. Potpuna normalizacija telekomunikacijskog prometa očekuje se uskoro. Još jednom se ispričavamo svim korisnicima radi poteškoća i neugodnosti koje su imali.</p>