Prvi put u posljednjih deset godina broj nezaposlenih u Njemačkoj iznad tri milijuna...

Broj nezaposlenih u Njemačkoj prvi je put u više od 10 godina premašio brojku od tri milijuna, porastavši u kolovozu za 46.000 u odnosu na mjesec ranije, objavila je u petak Savezna agencija za rad (BA). Stopa nezaposlenosti u najvećem europskom gospodarstvu u kolovozu je tako porasla za 0,1 postotni bod u usporedbi sa srpnjem, na 6,4 posto. U odnosu na isto razdoblje lani veća je za 0,3 postotna boda, navodi se u izvješću.

Brojka od 3,025 milijuna u ovogodišnjem kolovozu također je za 153.000 veća nego u istom mjesecu 2024., priopćila je agencija sa sjedištem u Nürnbergu.

"Tržište rada karakterizira ekonomska stagnacija posljednjih godina. Međutim, postoje i prvi znakovi stabilizacije", rekla je predsjednica agencije Andrea Nahles.

Brojke o nezaposlenosti obično rastu tijekom ljeta budući da tvrtke manje zapošljavaju prije završetka odmora i programa obuke, podsjeća agencija DPA.

Broj nezaposlenih u Njemačkoj zadnji je put premašio tri milijuna u veljači 2015. godine.

Promatrano prema saveznim zemljama, stopa nezaposlenosti ostala je najviša u gradovima koji imaju status savezne zemlje. U Bremenu je tako dosegnula 11,8 posto, a u Berlinu 10,5 posto.

Najnižu stopu nezaposlenosti imale su pak savezne zemlje na jugu Njemačke. Bavarska je tako imala stopu nezaposlenosti od 4,2 posto, a Baden-Württemberg 4,7 posto.