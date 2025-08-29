Obavijesti

News

Komentari 0
NA JUGU NAJBOLJA SITUACIJA

Prvi put u posljednjih deset godina broj nezaposlenih u Njemačkoj iznad tri milijuna...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prvi put u posljednjih deset godina broj nezaposlenih u Njemačkoj iznad tri milijuna...
Foto: Canva/ilustracija

Brojka od 3,025 milijuna u ovogodišnjem kolovozu također je za 153.000 veća nego u istom mjesecu 2024., priopćila je agencija sa sjedištem u Nürnbergu...

Broj nezaposlenih u Njemačkoj prvi je put u više od 10 godina premašio brojku od tri milijuna, porastavši u kolovozu za 46.000 u odnosu na mjesec ranije, objavila je u petak Savezna agencija za rad (BA). Stopa nezaposlenosti u najvećem europskom gospodarstvu u kolovozu je tako porasla za 0,1 postotni bod u usporedbi sa srpnjem, na 6,4 posto. U odnosu na isto razdoblje lani veća je za 0,3 postotna boda, navodi se u izvješću.

Brojka od 3,025 milijuna u ovogodišnjem kolovozu također je za 153.000 veća nego u istom mjesecu 2024., priopćila je agencija sa sjedištem u Nürnbergu.

PRORAČUNSKA RUPA Njemački ministar traži rezove zbog rupe od 30 milijardi eura
Njemački ministar traži rezove zbog rupe od 30 milijardi eura

"Tržište rada karakterizira ekonomska stagnacija posljednjih godina. Međutim, postoje i prvi znakovi stabilizacije", rekla je predsjednica agencije Andrea Nahles.

Brojke o nezaposlenosti obično rastu tijekom ljeta budući da tvrtke manje zapošljavaju prije završetka odmora i programa obuke, podsjeća agencija DPA.

Broj nezaposlenih u Njemačkoj zadnji je put premašio tri milijuna u veljači 2015. godine.

KRIZA U GOSPODARSTVU Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'
Merz priznao: 'Ova ekonomska kriza pokazala se kao puno veći izazov. Ja to nisam očekivao...'

Promatrano prema saveznim zemljama, stopa nezaposlenosti ostala je najviša u gradovima koji imaju status savezne zemlje. U Bremenu je tako dosegnula 11,8 posto, a u Berlinu 10,5 posto.

Najnižu stopu nezaposlenosti imale su pak savezne zemlje na jugu Njemačke. Bavarska je tako imala stopu nezaposlenosti od 4,2 posto, a Baden-Württemberg 4,7 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'
NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025