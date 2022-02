Vlada se očitovala na inicijativu oporbe koja traži opoziv ministra graditeljstva Darka Horvata - ali samo pismeno. Inače prilikom usvajanja očitovanja na oporbene prijedloge za smjenom nekog ministra premijer Andrej Plenković naglasi kako Vlada u potpunosti odbacuje navode oporbenih zastupnika, ali sada je prvi puta prošlo bez toga.

- Pripremili smo očitovanje, tko je za - pitao je premijer, a ministri digli ruke.

- Konstatiram da smo ga prihvatili - dodao je.

Ili je premijeru dosta Horvata ili oporbe koja svako malo pokreće inicijative u Saboru za smjenom njegovih ministara.

Sjednica je završila, a na stranicama Vlade još nema ni pismenog očitovanja pa ne znamo na koji način Vlada brani svog ministra.

A inicijativu odlaska ministra Horvata i dolazak premijera u Sabor da ga brani pokrenula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koju su podržala svojim potpisima 62 zastupnika.

- Imamo potpisa za dva opoziva - ustvrdila je Mrak Taritaš.

A oporba je složna i smatra da je razloga za odlazak Horvata iz Vlade mnogo.

- Horvat treba otići. On je jedna od najvećih štetočina u Plenkovićevoj Vladi. Svi građani RH su svjesni da ministar Horvat ne može odraditi posao obnove. Jedan jedini čovjek u Hrvatskoj, Andrej Plenković, će braniti Horvata, ali u dubini duše i on je svjestan toga da on taj posao ne može odraditi. Ako premijer Plenković nije spreman zamijeniti najslabiju kariku u svojoj Vladi, onda preuzima potpunu odgovornost. Svi oni koji će glasati za njegov ostanak preuzimaju odgovornost nečinjenja. Ministar Horvat je najprije kao ministar gospodarstva oduzeo ljudima pravo na rad, a sada im oduzima pravo na stanovanje - navodili su razloge oporbeni zastupnici od SDP-a, Mosta, Socijaldemokrata, IDS-a, Zeleno-lijevog bloka...