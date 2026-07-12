Obavijesti

News

Komentari 8
NEZGODA NA RABU

PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'
4
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Barbatu na Rabu, kupači su imali što vidjeti kada je u subotu ujutro automobil zagrebačkih registracija kliznuo u more. Srećom, u tom trenu nikoga nije bilo u moru pa je izbjegnuta tragedija...

Ma to je čudo jedno. Gledali smo i nismo mogli vjerovati. Nasadio se prednjim krajem u more i ti tu ne možeš ništa, rekao je čitatelj koji je snimio fotografije na Rabu u nedjelju.

Foto: Čitatelj 24sata

Kaže da nije vidio trenutak samog pada auta u more, ali su svi samo o tome pričali kada je došao na plažu. 

- Auto je zagrebačkih tablica, a vozač je očito zaboravio podići ručnu kočnicu i onda se to dogodilo. Evo sad baš gledam kako ga izvlače - rekao je.

Dodao je da su mnogi nesvakidašnju scenu snimali mobitelima i nisu se prestajali čuditi i komentirati. 

Foto: Čitatelj 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
KAOS

Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

FOTO ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu
Thompson je za ovrhu (ne)spreman: Država će mu prisilno skinuti s računa 6630 €
BESPRAVNO 'ZIĐAO'

Thompson je za ovrhu (ne)spreman: Država će mu prisilno skinuti s računa 6630 €

Zakletog domoljuba Marka Perkovića Thompsona Državni inspektorat kaznio je zbog bespravne gradnje. Novi broj tjednika Express otkriva u tekstu da kaznu nije platio pa pjevaču sada stiže ovrha...
Ovo je Srbin koji je skoro ispao iz aviona! Objavljena šokantna snimka s Ryanairovog leta
PUKNUO PROZOR

Ovo je Srbin koji je skoro ispao iz aviona! Objavljena šokantna snimka s Ryanairovog leta

Prema iskazima putnika, zrakoplov je bio u zraku oko 30 do 40 minuta kada se začuo snažan prasak, nakon čega je, kako tvrde, došlo do dekompresije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026