U Barbatu na Rabu, kupači su imali što vidjeti kada je u subotu ujutro automobil zagrebačkih registracija kliznuo u more. Srećom, u tom trenu nikoga nije bilo u moru pa je izbjegnuta tragedija...
NEZGODA NA RABU
PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'
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Ma to je čudo jedno. Gledali smo i nismo mogli vjerovati. Nasadio se prednjim krajem u more i ti tu ne možeš ništa, rekao je čitatelj koji je snimio fotografije na Rabu u nedjelju.
Kaže da nije vidio trenutak samog pada auta u more, ali su svi samo o tome pričali kada je došao na plažu.
- Auto je zagrebačkih tablica, a vozač je očito zaboravio podići ručnu kočnicu i onda se to dogodilo. Evo sad baš gledam kako ga izvlače - rekao je.
Dodao je da su mnogi nesvakidašnju scenu snimali mobitelima i nisu se prestajali čuditi i komentirati.
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