PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'

Ma to je čudo jedno. Gledali smo i nismo mogli vjerovati. Nasadio se prednjim krajem u more i ti tu ne možeš ništa, rekao je čitatelj koji je snimio fotografije na Rabu u nedjelju.

Foto: Čitatelj 24sata

Kaže da nije vidio trenutak samog pada auta u more, ali su svi samo o tome pričali kada je došao na plažu.

- Auto je zagrebačkih tablica, a vozač je očito zaboravio podići ručnu kočnicu i onda se to dogodilo. Evo sad baš gledam kako ga izvlače - rekao je.

Dodao je da su mnogi nesvakidašnju scenu snimali mobitelima i nisu se prestajali čuditi i komentirati.