Prvi telegraf poslan iz Zagreba u Beč sastojao se od 4 riječi...

Pripremite se za ekspresno putovanje kroz vrijeme! Današnji dan, 29. rujna, u povijesti je bio sve samo ne dosadan – od revolucionarnih izuma do dramatičnih preokreta i rođenja legendi!



1850. – Zagreb ulazi u svijet! Prvi telegraf u Hrvatskoj počeo je raditi upravo na današnji dan. Poruka “Telegraf je u redu.” odaslana je iz Zagreba u Beč Morseovim kodom.



1909. – Odlazak velikana poezije. Umro je Vladimir Vidrić, hrvatski pjesnik čije su stihove čitali i sanjali mnogi. Njegova poezija i danas nadahnjuje generacije.



1954. – Zbogom, pjesniče mora! Rikard Katalinić Jeretov, poznat po pjesmama o Jadranu i Istri, napustio nas je na današnji dan.



1991. – Heroji Domovinskog rata u akciji! Hrvatski branitelji oslobodili su Vezmarovu kulu kod Daruvara, evakuirali bolnicu u Pakracu pod granatama i spriječili JNA da odnese tenkove iz Bjelovara. U isto vrijeme, kontraadmiral JRM Vladimir Barović na Visu odbio je napadati Hrvatsku i tragično skončao život. Pravi primjer časti i ljudskosti!



2000. – Mesić umirovio sedmoricu generala HV-a.



A što se događalo izvan Lijepe Naše?



1938. – Sudeti pripali Njemačkoj! Na konferenciji u Münchenu Hitler, Mussolini, Chamberlain i Daladier potpisali su dogovor koji je trebao donijeti mir, a zapravo je otvorio vrata najstrašnijem ratu u povijesti.

1885. – Blackpool vozi na struju! Prvi električni tramvaj kreće na engleskim tračnicama dok se svijet čudi novoj tehnologiji.



1547. – Rođen Miguel de Cervantes, otac Don Quijotea! Španjolski genije koji je sanjao vjetrenjače i napisao jedno od najvažnijih djela svjetske književnosti.



1902. – Umro Émile Zola, francuski majstor pera i začetnik naturalizma.



Slavni rođendani: Horatio Nelson, Jerry Lee Lewis, Silvio Berlusconi, Lech Walesa...

