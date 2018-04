Prvo djed, pa tetka: David nije jedini ubojica u obitelji Komšić?

Nakon što je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Sanja Mazalin u ponedjeljak Davida Komšića (20) nepravomoćno proglasila krivim i izrekla mu sankciju u trajanju od 30 godina zatvora za teško ubojstvo trudne djevojke Kristine Krupljan (18), vidjelo se da Davidu nije svejedno. U tišini je “progutao knedlu”, a zatim nastavio gledati u prazno. Kako je rekla sutkinja, riječ je o jednom od najokrutnijih ubojstava počinjenih u Republici Hrvatskoj.

Incidenti nakon presude

Tada se zaredalo nekoliko burnih reakcija. Prvo je reagirao Davidov otac Ivo.

- Sramota, osudili ste dijete iz Bosne, odlazim odavde, j.... vam mater - uzviknuo je Ivo Komšić, odgurnuo pravosudnog policajca te sa suprugom Oliverom i kumom Vjekoslavom Komšićem izašao iz sudnice.

Zatim, dok je sutkinja obrazlagala presudu, Vjekoslav Komšić se u predovorju suda unio u lice fotoreporteru rekavši mu: “Ovo su ti zadnje slike što ćeš ih snimiti”, dok je Davidova majka fotoreportera držala za rukav sprečavajući ga da izađe iz zgrade suda.

I na kraju, nakon izricanja presude, dok je majka ubijene Kristine razgovarala s novinarima, mladići, najvjerojatnije Davidovi prijatelji, dobacivali su joj: “Sad ti je kasno” i “Trebala si to ranije govoriti”.

Dalibor Krupljan, otac ubijene djevojke, i njegov brat potrčali su za njima i dostigli ih 50-ak metara dalje, kraj zgrade Ministarstva vanjskih poslova. Poletjele su šake. U priču se umiješala policija koja je pokušala smiriti članove obitelji Krupljan te je zapisivala što se dogodilo, a mladići koji su izazvali incidentnu situaciju su pobjegli.

- Meni je obitelj razorena i onda mi netko takav dođe prijetiti. To neću dopustiti. Da smo mi u strahu od nekakvih klošara - govorio je stric vidno uzrujan.

'Jabuka ne pada daleko od stabla'

Zanimljivo, odmah nakon brutalnog ubojstva Kristine, društvene mreže su preplavili komentari tipa: 'Jabuka ne pada daleko od stabla', aludirajući pritom na povijest obitelji Komšić.

Kako piše Express, Komšići su se u Zagreb doselili iz rodnog Kiseljaka. I tamo, kao i u Zagrebu, bavili su se ugostiteljstvom. Ivo Komšić je nedaleko Kiseljaka je nakon rata otvorio diskoteku 'Miami', koja je odlično poslovala. Njegovi sugrađani sjećaju ga se uglavnom kao nekomunikativnu osobu, koja se ni sa kime nije previše družila.

Navodno je obitelj Ive Komšića u Kiseljaku bila poznata zbog nekoliko ubojstava. Davidov djed po ocu još prije zadnjeg rata, u jednom je kafanskom okršaju ubio dvojicu ljudi i zbog toga odrobijao dugogodišnju zatvorsku kaznu.

Davidova tetka, sestra Ive Komšića, također je pod nerazjašnjenim okolnostima lišila jednu osobu života i to vatrenim oružjem u vlastitom domu. Navodno je usmrtila znanca i susjeda. Trudnoćama je izbjegavala odlazak na odsluženje zatvorske kazne, a zatim se odselila u Hrvatsku i u rodnom Kiseljaku nitko nije baš siguran je li ikad završila iza rešetaka, pisao je Večernji list.

Za razliku od obitelji Komšić, obitelj Marijanović, iz koje dolazi Davidova majka Olivera, u Kiseljaku pamte kao vrlo uzornu obitelj. Pokojni Oliverin otac bio je poduzetnik, a njezina majka i danas tamo živi i sugrađani ju opisuju kao vrlo ugodnu i vedru osobu.

David se u Zagreb doselio s 10 godina

David je, kao najmlađe dijete, zajedno s roditeljima i dvije sestre doselio u Zagreb 2008. godine, kad mu je bilo 10. Kao i u Kiseljaku, i u Zagrebu se Davidov otac Ivo počeo baviti ugostiteljstvom.

Na Peščenici, u Ivanićgradskoj 54 je otvorio kafić i prodavaonicu sendviča a u tom su naselju kupili i kuću. Iako svi govore da je obitelj Komšić vrlo imućna, prema podacima koji se mogu pronaći na web stranici Poslovna Hrvatska, to se ni po čemu ne bi baš moglo zaključiti. Ivo Komšić zaveden je u evidenciju kao vlasnik 'Metropolis' ugostiteljskog obrta, ali ga je ugasio još 2016. godine.

Nakon toga otvorili su privatni hotel, također na Peščenici, u Andrilovečkoj ulici. Malena ulica tipična za zagrebačku periferiju, prepuna je starosjedilačkih prizemnica ili nedavno nadograđenih jednokatnica, pa nije ni čudno što tamo novi i solidno opremljeni hotel Komšićevih baš i nema previše gostiju.

Naime, prema podacima s Poslovne Hrvatske, ni njihova druga tvrtka ne pokazuje bog zna kakve poduzetničke uspjehe.

Jednostavno dioničko društvo 'Komšić' osnovao je Vjekoslav Komšić 2013. godine. U javnosti je postao poznat kad je za pokojnu Kristinu Krupljan bez ikakve zadrške izjavio pred upaljenim kamerama ispred sudnice, da je u sebi, u trenutku smrti imala "tri vrste sperme."

'Komšić' j.d.o.o. prijavljeno je na adresi Andrilovečka 42, a poslovanje je opisano ovako: "Osnovna djelatnost Odmarališta i slični objekti za kraći odmor (55.20). KOMŠIĆ j.d.o.o je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. KOMŠIĆ j.d.o.o je 2016. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 6.657,00 kn. Poslovni subjekt je tekuće godine poslovao s gubitkom, dok je prethodne godine poslovao s neto dobiti. KOMŠIĆ j.d.o.o je u 2016. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -4.591,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -68,96%.

Od prošle godine Olivera Komšić je direktorica i jedina članica društva, a do tad je to bio Vjekoslav Komšić, Davidov kum. U poduzeću je ukupno zaposleno tek dvoje ljudi i tvrtka je posljednji put dobro poslovala 2013. godine kad je prihodovala ukupno oko 480.000 kuna, a dobit je bila oko 40.000 kuna. Nakon toga nema podataka sve do 2016. kad je završila u minusu za spomenutih 6.657,00 kuna.

Kad je navršio 18, odmah je slao za volan očevog Mercedesa

Unatoč svemu, Davida su vršnjaci opisivali kao vrlo imućnog. Nakon završene osnovne škole upisao je dopisnu srednju, pa nije morao odlaziti ni u školu, niti se družiti s novim vršnjacima. Kad je navršio 18, sjeo je odmah za volan očevog Mercedesa, da bi u travnju 2016. godine na raskrižju Svetica i Vukovarske ulice usmrtio pješaka. Iako je otac osmero djece prelazio cestu dok mu je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, Komšić je osuđen na 14 mjeseci zatvora jer je prije no što je naletio na pješaka, počinio niz prometnih prekršaja.

U to vrijeme već mu se sudilo na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji i nanošenja tjelesne ozljede bivšoj djevojci, no to ga nije nimalo urazumilo. Dapače, fotoreporterima je prilikom privođenja te godine, uz psovke prijetio da mu ne smiju objaviti fotografiju jer da će ih tužiti.

Zanimljivo, Ivo Komšić je na sudu izjavio da je njegov sin nosio sa sobom skakavac i pušio marihuanu ali da to "rade svi mladi na Peščenici". Ali, David je Kristinu 22. veljače 2017. nožem izbo 88 puta u njezinom autu. Kad bi samo brojali toliko sekundi, činilo bi se kao cijela vječnost.

'Zavio je u crno svoje i Kristinine roditelje, ali i cijelo društvo'

Kako je rekla sutkinja Sanja Mazalin, vijeće je utvrdilo kako nema dokaza da je Kristinu ubio iz bezobzirne osvete niti da je planirao ubojstvo. Uvjereni su da je riječ o situacijskom zločinu i teškom ubojstvu na okrutan način. Odlučujući o visini kazne, sud je odlučio primijeniti osnovne odredbe Kaznenog zakona, odnosno sudili su mu kao odrasloj osobi, a ne kao mlađem punoljetniku prema Zakonu o sudovima za mladež.

- U slučaju Davida Komšića sud je utvrdio da teško ubojstvo koje je počinio nije odraz životne dobi mlađeg punoljetnika. Osim toga, njegovo dosadašnje ponašanje, osuđivanost zbog prometne nesreće, nasilje prema Kristini Krupljan, stavovi i držanje tijekom postupka nikako nisu odraz odrastanja maloljetnika - rekla je sutkinja Mazalin.

Sudsko vijeće kao olakotno mu je cijenilo smanjenu ubrojivost u trenutku ubojstva i životnu dob. Otegotnim je cijenilo to što je pravomoćno osuđen za usmrćivanje pješaka, što je ranije napadao Kristinu i što ju je ubio iako je znao da je trudna.

- David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati - rekla je sutkinja Mazalin.