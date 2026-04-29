Prvo je bio Isus, a sada je Rambo. Trump: Iranu je bolje da se opameti i to brzo

Iran nikako da se sabere. Ne znaju kako potpisati nenuklearni sporazum. Bolje im je da se brzo opamete, napisao je Donald Trump koji nikako ne može prisiliti Islamsku Republiku na odricanje od nuklearnog oružja i sprečavanje nuklearne proliferacije.

Trump koji je produljio prekid vatre, sada ima novu taktiku. Svojim suradnicima poručio je da se pripreme za produljenu blokadu Irana. U nedavnim sastancima, Trump je odlučio nastaviti pritiskati iransko gospodarstvo i izvoz nafte sprječavanjem brodskog prometa prema i iz njegovih luka, navodi se u izvješću, uz napomenu da smatra kako druge opcije, uključujući nastavak bombardiranja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.