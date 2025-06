Prvo je primao komplimente Rusije, sada ih prima od Irana. To je očito Milanovićevo društvo

Zoran Milanović dobiva pohvale samo od najuzornijih demokracija.

Nakon što je godinama primao čestitke i pohvale od ruskih medija zbog svojih izjava o ratu u Ukrajini, koje su velikim dijelom bile reciklirane poruke ruske propagande, sada je dobio čestitku i pohvalu od iranskog režima, poznatog po svojoj nepokolebljivoj odanosti demokraciji i ljudskim pravima.

Mohsen Ataelahi, diplomat iz veleposlanstva Islamske republike Iran u Zagrebu, zahvalio je predsjedniku Milanoviću na izjavi kako "Izrael trenutno vodi zločinačka klika koja želi svijet uvući u rat" i poručio da bi "svi europski lideri trebali postupiti isto". "Riječ je o hrabrom lideru na kojega hrvatski građani mogu biti ponosni", kazao je Ataelahi na N1 televiziji.

Amerika je kriva za sve

I tako, Rusi hvale Milanovića kad svaljuje krivnju na Ukrajinu, Ameriku, Europsku uniju i NATO savez zbog toga što je Vladimir Putin odlučio napasti, podijeliti i uništiti susjednu europsku državu, a sada Iran hvali Milanovića što je osudio udare Izraela na nuklearna postrojenja u kojima iranski režim navodno obogaćuje uran i priprema gradnju atomskog arsenala.

Tko je još osudio napad Izraela, a kasnije i Amerike, na Iran?

Pogodili ste, Rusija.

Vladimir Putin je izjavio kako "ova apsolutno ničim izazvana agresija protiv Irana nema osnove ni opravdanja", ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja osudio je američke napade u Iranu kao "neodgovorne, opasne i provokativne", a rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da "najoštrije osuđuje" američke zračne napade na Iran, nazivajući ih "opasnom eskalacijom".

Kako se Milanović uvijek nekako nađe na strani Rusije?

Tko su još zločinci?

I kako samo diktatorski, zločinački, nedemokratski, autokratski, klerofašistički, neonacistički režimi odaju poštovanje Zoranu Milanoviću? Pohvale s drugih demokratskih adresa gotovo da su nezabilježene.

I još važnije, zašto Milanović nikada upravo te režime, ruski, iranski, kao i mađarski pod dominacijom svog dobrog prijatelja Viktora Orbana, nije javno proglasio "zločinačkim" ili "kriminalnim", kao što je to učinio u nekoliko navrata s Izraelom?

Odgovor Izraela na granatiranje Hamasa prije dvije godine popratio je izjavom da je "Izrael izgubio njegove simpatije", a prije nekoliko dana izjavio je kako "s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla". "To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona", kazao je Milanović. "Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvati svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi američkim oružjem".

Tko su kriminalci?

Osim toga, za neke članove izraelske vlade izjavio je da su "masovni ubojice civila i žena".

Ali koliko puta je to rekao za Vladimira Putina i njegov režim koji u Ukrajini puno dulje radi ono što Izrael radi u Gazi?

I kad naglašava kako "kriminalce treba nazvati pravim imenom, a dio vodstva izraelske aktualne vlade su kriminalci", kako to nikad nije izjavio za ruskog predsjednika i rusku vlast?

Zašto Milanoviću dugo u grlu stoji osuda Rusije, ali i Irana koji je pokrovitelj Hamasa, saveznik Rusije u uništavanju Ukrajine iranskim dronovima, brutalna teokracija i diktatura koja provodi represiju nad vlastitim narodom i svojim građanima, ali mu bez problema, čak i vrlo strastveno, izleti najteža - ma koliko god opravdana - osuda Izraela i Benjamina Netanyahua?

Štoviše, kao što je u osudi Izraela spomenuo podršku Washingtona, na isti način je rusku agresiju opravdao akcijama Washingtona, Joea Bidena, NATO saveza koji su navodno isprovocirali Rusiju i uvukli Ukrajinu u rat.

Kao da prepisuje iz ruske skripte.

Isto mjerilo za sve

Ako Milanović detektira i proziva zločinačke politike koje želi baciti svijet u Treći svjetski rat, onda ne bi bilo loše da proširio horizonte i svoje kriterije primijenio na neke druge zemlje. Prvenstveno na Rusiju koja već dulje od desetljeća provodi zločinačku politiku prema Ukrajini, prema Europskoj uniji i prema vlastitim građanima, a kad tvrdi da "netko želi izazvati svjetski konflikt", predsjednik bi morao znati da je taj "netko" Putinova Rusija, uz pomoć Irana.

Kad bi tako ravnomjerno i principijelno dijelio ocjene, kritike i packe, te na takav način komentirao svjetske događaje, Milanović ne bi dobivao pohvale samo autokratskih, nedemokratskih, pa i zločinačkih režima.

Mjerilo za genocid

Istina, Izrael provodi zločinačku politiku i genocid u Gazi, kao što provodi unilateralne operacije u Iranu i drugim državama u okruženju, za što je zaslužio međunarodne kritike, a Netanyahu čak i optužnicu pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu.

Nažalost, Milanović je upadljivo preskočio Rusiju, Putina, genocidne operacije u Ukrajini, otmicu 20 tisuća ukrajinske djece, komadanje teritorija, gađanje ukrajinskih gradova, bolnica, elektrana i dječjih parkova dronovima (pa čak i onim iranskim), kao i Putinov hibridni rat u Europskoj uniji, da bi se koncentrirao upravo na režime koji su trn u oku Rusiji i njezinim saveznicima.

"Izrael je izgubio moje simpatije u roku 15 minuta", kazao je Milanović. Za Rusiju očito ima malo više strpljenja.