Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

Na večerašnjem izvlačenju igre Eurojackpot, održanom u petak 2. siječnja 2026. godine, izvučena je dobitna kombinacija 10, 15, 29, 34, 38 te dodatni brojevi 2 i 9. Sretni dobitnik koji je pogodio svih 5+2 brojeva dolazi iz Finske te osvaja impresivnih 74.104.783,60 eura.

Osim glavnog dobitka, zabilježena su i četiri dobitka druge kategorije (5+1), svaki u iznosu od 630.745,90 eura, no niti jedan nije ostvaren u Hrvatskoj. U trećoj kategoriji (5 pogođenih brojeva) bilo je 11 dobitnika, koji su osvojili po 129.349,50 eura.

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka u različitim kategorijama.

Ukupna isplata dobitaka na razini svih zemalja iznosila je 58.674.044 eura, dok je hrvatskim igračima isplaćeno ukupno 727.063,20 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota u utorak donosi priliku za osvajanje 10 milijuna eura.