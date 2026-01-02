Obavijesti

News

Komentari 0
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
Foto: Hrvatska lutrija

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka

Na večerašnjem izvlačenju igre Eurojackpot, održanom u petak 2. siječnja 2026. godine, izvučena je dobitna kombinacija 10, 15, 29, 34, 38 te dodatni brojevi 2 i 9. Sretni dobitnik koji je pogodio svih 5+2 brojeva dolazi iz Finske te osvaja impresivnih 74.104.783,60 eura.

Osim glavnog dobitka, zabilježena su i četiri dobitka druge kategorije (5+1), svaki u iznosu od 630.745,90 eura, no niti jedan nije ostvaren u Hrvatskoj. U trećoj kategoriji (5 pogođenih brojeva) bilo je 11 dobitnika, koji su osvojili po 129.349,50 eura.

TAJNA BROJKI Matematičar koji je 14 puta osvojio jackpot otkriva svoju formulu za dobitak
Matematičar koji je 14 puta osvojio jackpot otkriva svoju formulu za dobitak

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka u različitim kategorijama.

Ukupna isplata dobitaka na razini svih zemalja iznosila je 58.674.044 eura, dok je hrvatskim igračima isplaćeno ukupno 727.063,20 eura.

OVO SU DOBITNI BROJEVI Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota u utorak donosi priliku za osvajanje 10 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba
Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...
STIŽU POSKUPLJENJA

Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...

Banke ne smiju naplaćivati naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog i mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice,
Prvo južina, a zatim nam stiže polarni udar: Najavili snijeg i temperature čak do -10°C!
BRRRRRRR....

Prvo južina, a zatim nam stiže polarni udar: Najavili snijeg i temperature čak do -10°C!

Kiša će za vikend u gorju sve češće prelaziti u susnježicu i snijeg, a navečer i tijekom noći na nedjelju snježnih pahulja moglo bi biti i u nizinama središnje i istočne Hrvatske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026