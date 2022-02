Kino Cirkus, ciklus kratkometražnih filmova koji otkrivaju slojevitosti cirkuske umjetnosti, njen značaju, povijest i razvoj, imat će u srijedu, 16. veljače, svoje prvo ovogodišnje izdanje u Zagrebu.

U prostoru Kluba AKC Attacka u Pierottijevoj 11 prikazat će se izbor s četiri kratka filma koja kroz animirani i igrani žanr prikazuju svijet cirkusa od dvadesetih do četrdesetih godina 20. stoljeća.

Iz Attacka najavljuju da će posjetitelji imati priliku kroz crno-bijeli svijet cirkusa na filmu vidjeti kako je svijet gledao na cirkus tih godina i kako je poslužio kao inspiracija i nadahnuće drugim umjetnicima koji su u tom trenutku stvarali svoje filmove.

"Dva animirana i dva igrana filma prava su poslastica za sve koji se osjećaju pomalo retro, ali i željeli bi vidjeti što je sve bio cirkus u prvoj polovini 20. stoljeća", ističu.

"Flip's circus" (1921.) animirani je film Winsora McCaya, o cirkusantu koji vježba balansiranje šeširom na licu i nakon što iza platna šatora otkrije životinje, s jednom se posebno sprijatelji i pokušava naučiti nešto od nje.

Također animirani film, "Circus Capers" (1930.) Johna Fostera, temelji se na Ezopovim basnama, a glavni likovi Milton i Rita Mouse podsjećaju na Disneyjeve Mickeyja i Minnie Mouse.

"Van Beuren Studio čak je završio na sudu zbog plagijata, pa je nakon presude morao prestati koristiti ove likove u budućim filmovima", podsjeća se.

Na repertoaru je i igrani film "Allez Oop!" (1934.) Bustera Keatona i Charlesa Lamonta, u kojemu Keaton glumi čovjeka koji popravlja satove i zaljubi se u djevojku koju poziva na cirkusku predstavu.

Djevojka je oduševljena cirkusom, a kako bi osvojio njeno srce, lik Bustera u svom dvorištu vježba na strunjačama i ljuljačkama te pokušava postati akrobat.

Igrani film "Here comes the circus" (1942.) Howarda Brethertona napravljen je u klasičnoj kolaž tehnici, popularnoj u to vrijeme. Iz pospajanih isječaka mogu se vidjeti scene iz raznih američkih cirkusa tog doba.

"Šećerna vuna, žongleri, djeca, klaunovi, trapez, slonovi, žene koje gutaju vatru i plešu sa zmijama samo su neki od kadrova ovog pravog vintage cirkusa", napominje se u najavi.

U filmu se može vidjeti i prava mašinerija koju je sa sobom nosio cirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey, te njihova ogromna slava i popularnost među publikom.

Kino Cirkus nasljednik je Cirkuske srijede koju ju je organizirala Mala performerska scena, a projekt 2014. seli u Split u organizaciji suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 i mijenja naziv u Kino Cirkus.

Filmovi se od 2018. godine prikazuju i u Zagrebu kada se u ovaj projekt partnerski priključuje Cirkorama. Od 2019. godine odlazi i u ostale gradove u Hrvatskoj i danas se filmske projekcije redovito održavaju u Puli, Rijeci, Samoboru, Dubrovniku, Križevcima, Splitu i Zagrebu.

Od 2022. godine Kino Cirkus provodi se kao dio programa Cirkuske nacionalne platforme.

Kino Cirkus je dio projekta Nacionalne cirkuske platforme, kao i programa Cirkorama produkcija i distribucija i Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100, koji se provode uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova, a filmovi se prikazuju u suradnji s Autonomnim kulturnim centrom Attack!