Prvo su se sudarali autima pa ga pregazio. Policija objavila detalje kaosa u Dubravi

Nakon sukoba dvojice muškaraca (23 i 47) na području Dubrave u subotu, u kojem je jedan drugoga pregazio autom, policija je dovršila istragu nad njima zbog nasilničkog ponašanja, piše zagrebačka policija.

U autu marke Audi s 23-godišnjakom bio je i član njegove obitelji (27).

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 23-godišnjaka i 47-godišnjaka policijski službenici su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili posebna izvješća te su ih predali pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, zbog prethodnih nesuglasica u prometu, 23-godišnjak i 47-godišnjak su se najprije verbalno, a zatim i fizički sukobili na način da je 23-godišnjak prišao osobnom automobilu marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u kojem je sjedio 47-godišnjak koji ga je vratima vozila udario u prsa, nakon čega je 23-godišnjak fizički napao 47-godišnjaka udarivši ga nekoliko puta u glavu - izvijestili su iz zagrebačke policije ranije.

Nakon toga, 47-godišnjak je najprije stražnjim dijelom svog vozila udario u stražnji dio osobnog automobila marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 23-godišnjaka, a potom nastavio vožnju s namjerom odlaska s parkirališta gdje mu je 23-godišnjak tijelom prepriječio put te je 47-godišnjak prednjim dijelom automobila naletio na 23-godišnjaka koji je pao na kolnik.