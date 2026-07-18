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VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

PRŽENJE I(LI) GRMLJAVINA Na jugu temperature do 36 °C. Oglasili su brojna upozorenja

Piše 24sata,
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PRŽENJE I(LI) GRMLJAVINA Na jugu temperature do 36 °C. Oglasili su brojna upozorenja
Split: 34 stupnja Celzijevih mnoge su Splićane natjerali na plaže | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Za splitsku i riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.

Stigao je novi udarni turistički vikend, za gotovo cijelu Hrvatsku oglašeni su meteoalarmi, na kopnu se očekuju grmljavinska nevremena, dok će se na jugu temperature penjati i do 36 stupnjeva Celzijevih...

- U većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 18. srpnja.

Foto: DHMZ

Za splitsku i riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.

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Za riječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura i grmljavinskog nevremena. Za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavljuju za nedjelju...

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- Promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana moguće i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 19. srpnja. 

Foto: DHMZ

I u nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod upozorenjima.

Za splitsku regiju oglašen je narančasti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura, za dubrovačku žuti meteoalarm iz istog razloga.

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Zagrebačka, osječka, karlovačka, riječka i gospićka regija pod žutim su upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena.

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