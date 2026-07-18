PRŽENJE I(LI) GRMLJAVINA Na jugu temperature do 36 °C. Oglasili su brojna upozorenja

Stigao je novi udarni turistički vikend, za gotovo cijelu Hrvatsku oglašeni su meteoalarmi, na kopnu se očekuju grmljavinska nevremena, dok će se na jugu temperature penjati i do 36 stupnjeva Celzijevih...

- U većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 18. srpnja.

Foto: DHMZ

Za splitsku i riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.

Za riječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura i grmljavinskog nevremena. Za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavljuju za nedjelju...

- Promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana moguće i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 19. srpnja.

Foto: DHMZ

I u nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod upozorenjima.

Za splitsku regiju oglašen je narančasti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura, za dubrovačku žuti meteoalarm iz istog razloga.

Zagrebačka, osječka, karlovačka, riječka i gospićka regija pod žutim su upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena.

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