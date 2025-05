Prži li ga, prži! Ovo je vremena prognoza za vikend! Pogledajte što nas čeka sljedeći tjedan...

Pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak, ponajprije na istoku. Vjetar većinom slab. Na Jadranu nakon jutarnje umjerene bure puhat će sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 28 °C, prognoza je DHMZ-a za subotu.

Foto: DHMZ

U nedjelju još toplije

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren većinom jugozapadni, a na sjeveru i mjestimice na Jadranu jugoistočni i južni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 20 °C. Danju vrlo toplo i vruće uz temperaturu zraka uglavnom između 27 i 30 °C, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Što nas čeka sljedeći tjedan?

Nakon promjenjivog svibnja, početak lipnja donosi Hrvatskoj obilje sunca i porast temperatura, osobito na Jadranu. Jačanje grebena visokog tlaka zraka sa sjeverozapada Europe osigurat će stabilne vremenske prilike tijekom nadolazećeg vikenda i većeg dijela sljedećeg tjedna.

Dok će obalna područja uživati u pravim ljetnim danima, i unutrašnjost zemlje može očekivati više sunca i topline. Stabilne vremenske prilike, pod utjecajem anticiklone, zadržat će se i tijekom većeg dijela sljedećeg tjedna. Očekuje nas postupan porast temperatura i obilje sunčanih sati, pogotovo na Jadranu.

U unutrašnjosti se vidi jačanje grebena anticiklone nad širim područjem. Nakon sunčanog vikenda slično će biti i sljedeći tjedan, uz poneki malo oblačniji dan. Kiša će biti rijetka.