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PAKLENO VRIJEME

Prži već od jutra! U Dalmaciji je već 27, temperature rastu do 33!

Piše 24sata,
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Prži već od jutra! U Dalmaciji je već 27, temperature rastu do 33!
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Foto: Sasa Miljevic

Hrvatsku očekuje pretežno sunčan i vrlo topao dan. Poslijepodne su ipak mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana.

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz prave ljetne temperature koje će se tijekom dana penjati i do 33 stupnja Celzija. Jutro je u većem dijelu zemlje osvanulo uz umjerenu, mjestimice i povećanu naoblaku, no većinu dana obilježit će sunčano vrijeme. Ipak, u poslijepodnevnim satima očekuje se jači razvoj oblaka pa su lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Najviše temperature već su u 7 sati izmjerene na Jadranu. Najtoplije je bilo u Splitu, gdje su na meteorološkim postajama Split-aerodrom i Split-Marjan izmjerena 26,9 odnosno 26,8 stupnjeva Celzija. Jednako visokih 26,9 stupnjeva zabilježeno je i u Senju te na Prevlaci.

Foto: DHMZ

Vrlo toplo jutro imali su i Šibenik te Dubrovnik s 25,9 stupnjeva, dok je u Rijeci izmjereno 25,3 stupnja. Drugim riječima, Dalmacija je u novi dan ušla uz temperature kakve se često očekuju tek sredinom prijepodneva.

U unutrašnjosti je bilo nešto svježije. U Zagrebu je u 7 sati izmjereno 20,3 stupnja na Maksimiru, odnosno 19,1 stupanj u zračnoj luci. 

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Prema prognozi, vjetar će na kopnu većinom biti slab. Na Jadranu će tijekom jutra puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni smjer. Na pojedinim otocima mogući su i jači udari vjetra.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 28 i 33 stupnja Celzija. U Zagrebu se očekuje oko 30 stupnjeva, a slične vrijednosti prognoziraju se i u drugim krajevima zemlje.

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Iako će prevladavati sunčano vrijeme, meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodnevni razvoj oblaka lokalno mogao donijeti pljuskove i grmljavinsko nevrijeme. Najveća vjerojatnost za takve nestabilnosti je u Gorskoj Hrvatskoj i na području sjevernog Jadrana.

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