Stiže velika promjena vremena! Danas pržiona na 31 °C, od sutra kiša, olujna bura... čak i snijeg

U ponedjeljak će biti većinom sunčano, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 29, na istoku i do 31 °C. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjereno jugo. Ipak, nakon iznadprosječno toplog vikenda, već sutra stiže promjena vremena. Stižu kiša, bura, zahladnjenje, a u gorju je moguć i snijeg, kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjereno jugo. Na snazi je meteoalarm za više dijelova Hrvatske. Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda koji piše za HRT, kaže i kako će do ponedjeljka biti stabilno, većinom sunčano i vrlo toplo za ovaj dio godine te kako nakon toga stižu zahlađenje, bura, kiša, a u gorju i snijeg.

Foto: DHMZ

U utorak sa sjevera dolazi postupni porast naoblake, pa do kraja dana u mnogim krajevima kiša, često u obliku pljuskova, vjerojatno praćenih grmljavinom. Jačat će jugozapadnjak,a u utorak će okrenuti na sjeveroistočnjak uz pad dnevne temperature. Na moru će opak jačati jugo te će doći do daljnjeg porasta naoblake, a prema kraju dana će na sjeveru ponegdje biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Dnevna temperatura postupno niža.

Kako javlja DHMZ, u utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i prema večeri osjetno svježije. Povremeno će padati kiša, osobito od sredine dana kada su vrlo vjerojatni i mjestimično izraženiji i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Poslijepodne s dotokom hladnog zraka u gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje snježnog pokrivača. Umjeren i jak jugozapadnjak, ponegdje s olujnim udarima okretat će na sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jugo navečer okreće na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu.

Jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 25, na istoku i do 27 °C, ali kasno popodne i navečer temperatura u osjetnom padu. Na snazi je meteoalarm za cijelu Hrvatsku u utorak, a crveni koji označava opasno vrijeme na snazi je za Kvarner zbog udara olujne bure i do 120 km/h.