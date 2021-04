Svima je jasno da je sustav zakazao i da se tragedija mogla spriječiti, rekla je psihologinja Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece, govoreći o slučaju djevojčice koja je nažalost umrla zbog preteških ozljeda od batina koje je dobila od roditelja. Smrt dvoipolgodišnje djevojčice koja je podlegla ozljedama na Uskrs oko 15 sati, zgrozio je i užasnuo cijelu Hrvatsku.

- Svi se pitamo zašto je ta djevojčica nakon udomiteljske obitelji, gdje je imala odlične uvjete, vraćena rizičnim roditeljima, zašto nije provedeno vještačenje roditelja i zašto se dozvolilo da i druga djeca žive u tako rizičnim uvjetima. Ne znam zašto se roditeljima koji se pokazuju rizični, među kojima postoji nasilje, koji su ostavljali djecu, tako olako vraćaju djeca - rekla je psihologinja za N1.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispred Klaićeve građani ostavljaju igračke i poruke

Poručila je kako joj se čini da se često smatra da je bolja ikakva obitelj nego nikakva. No, ističe da već 40 godina radi s obiteljima i dodaje da zna koliko opasne mogu biti po djecu.

'Preko 20 posto djece u Hrvatskoj je zlostavljano'

- U Hrvatskoj je preko 20 posto djece fizički zlostavljano, preko 20 posto emocionalno, a 20 posto seksualno. Ne možemo reći da su za tu djecu obitelji bolje od udomiteljskih - rekla je i dodala da postoje kriteriji prema kojima se određuje stupanj rizika za dijete u obitelji.

- Nekad je teško prepoznati emocionalno i seksualno zlostavljanje, ali ovo dijete je imalo i starije ozljede. Socijalna radnica neće pregledati dijete, ali zato se pitam u ovakvim situacijama gdje su bili drugi, susjedi, liječnici koji su trebali pregledavati djecu, gdje su nastavnici, odgojitelji u vrtiću, zašto nitko nije prijavio - pita se Buljan Flander.

- Svakome djetetu treba omogućiti najbolje uvjete za život, a to je sigurna obitelj, a ne ona gdje će mu biti živjeti opasno po život. Ako je roditelj zlostavljač, nikakve koristi dijete nema od toga da mu se govori da je jedan roditelj drugoga udarao. Treba mu dati informacije koje su u njegovom najboljem interesu - poručila je.

'Svaka prijava možda može spasiti jedno dijete'

Potresena je i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević potresena je ovim strašnim slučajem. Za RTL je kazala tko je zakazao u cijelom sustavu i što bi trebalo učiniti da se ovako nešto ne ponovi.

- Imamo porast od 44 posto kaznenih djela povrede djetetovih prava koje najčešće čine roditelji odnosno bliski članovi obitelji. Kada govorimo općenito o odgovornosti za nasilje djece u društvu, tada je zapravo važna koordinirana djelatnost svih sustava. Znači, svi sustavi s kojima djeca dolaze u doticaj, što znači i zdravstveni sustav, i obrazovanje, sustav socijalne skrbi, ali i pravosuđe - rekla je Pirnat Dragičević te dodala:

- U svojoj praksi nisam se susrela s takvim primjerom. Apelirala bih na sve članove naše zajednice, društva, i naravno na stručnjake, da svaki znak, odnosno ako imaju saznanja ili sumnju da je neko dijete zlostavljano ili zanemarivano, da se prema njemu nasilno ponaša - da to prijave. Dovoljna je sumnja. Ako se libe prijaviti jer nisu sigurni u to, dovoljno je da postoji sumnja, da se sustav pokrene i da se ta sumnja potvrdi ili otkloni. Jer svaka prijava možda može spasiti jedno dijete - kaže dječja pravobraniteljica.

'Djelatnici bi mogli završiti u zatvoru'

Nalazi inspekcije koja provjerava tim u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški trebali bi stići početkom tjedna. Novoimenovana vršiteljica dužnosti, Marija Jugović, poručila je u subotu za Dnevnik Nove TV kako će se preispitati sve odluke ljudi koji su bili involvirani u slučaj teško ozlijeđene djevojčice.

Istaknula je i da će sigurno biti otkaza ukoliko nalaz pokaže propuste djelatnika. Odvjetnik Krešimir Škarica smatra i kako bi djelatnici Centra za socijalnu skrb mogli završiti u zatvoru ako istraga dokaže nepravilnosti. Uvjeren je kako je sustav duboko zakazao.

- Nije mi jasno po kojim kriterijima i tko je taj koji je odlučio da će dijete u vrlo nježnim godinama iz jedne tople udomiteljske obitelji preseliti na lokaciju gdje nema elementarnih uvjeta za život - rekao je za Dnevnik Nove TV u nedjelju.

Komentirao je i novu klasifikaciju kaznenog djela majke djevojčice koja je nakon smrti dvogodišnjakinje promijenjena u kazneno djelo teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.

- Da bi se radilo o kaznenom djelu ubojstva, u praksi je izuzetno teško to razgraničiti i vrlo važno je utvrditi stupanj namjere. Ukoliko su roditelji postupali s namjerom da počine to djelo, odnosno da su pristali na tu posljedicu, onda će se raditi o ubojstvu, odnosno teškom ubojstvu - objasnio je Škarica i dodao kako, bez obzira što su roditelji djetetu više puta nanijeli modrice, u odlučivanju o stupnju kaznenog djela važna je svijest. Poručio je kako su roditelji vjerojatno "olako smatrali da do smrtne posljedice neće doći".