To je neodgovorno ponašanje, poručuje psihologinja Mirjana Krizmanić komentirajući poražavajući podatak o manje od 35 posto cijepljenih i to ni manje ni više nego u Ministarstvu zdravstva. Resor Vilija Beroša trebao bi biti predvodnik u tom procesu, koji uporno zapinje. Krizmanić je tim saznanjem, koji je iznio sam ministar, zgrožena.

- To je porazna činjenica za naše društvo. To znači da naše obrazovanje ne vrijedi ni pišljiva boba jer ako ljudi s diplomama ne shvaćaju blagodat cjepiva, onda je to dno dna. Pola zaposlenih tamo su kukavice - oštra je psihologinja, koja smatra da bi se svi zdravstveni radnici trebali cijepiti prvi i biti primjer drugima.

Najbolja situacija u EU fondovima i Ministarstvu vanjskih poslova

A 24sata su, podsjetimo, još 9. srpnja poslala upit svim ministarstvima o procijepljenosti zaposlenika. Odgovore, doduše ne od svih, dobili smo tek zadnja dva dana, a otkrivaju kako je kod Beroša najmanje cijepljenih. Tako saznajemo da je u Ministarstvu obrazovanja cijepljeno 57,1 posto djelatnika, turizma i sporta njih 52 posto, a u Ministarstvima branitelja i poljoprivrede isto više od polovice zaposlenih. U Ministarstvu obrane nešto manje - 45 posto. Najbolja situacija je u EU fondovima te Ministarstvu vanjskih poslova, u kojima se cijepilo preko 65 posto djelatnika. Svi ističu i postotak onih koji su već preboljeli Covid.

- Tamo očito rade razumni ljudi. Svaki razuman čovjek će se cijepiti jer nam sad znanost pruža priliku da se zaštitimo od bolesti koja ima ružne posljedice. To je osnovna ljudske pristojnosti - poručuje Krizmanić i navodi osobni primjer oboljenja od dječje paralize u starosti od 14 godina.

- Do tad sam bila živahna i sretna djevojčica i onda sam odjednom imala problema. Nisam se mogla cijepiti jer cjepiva nije bilo. I danas s time živim, ali sa svime se može živjeti kad čovjek nauči. Dakako, život bi mi bio ljepši bez te bolesti, ali nije bilo cjepiva. Zato mi je danas strašno, kad postoje čak tri cjepiva protiv dječje paralize i kad vidim da roditelji ne žele cijepiti svoju djecu. Pa kako svjesno mogu tu djecu osuditi na mogućnost da možda obole? Ako imamo blagodati medicine, onda ih trebamo koristiti, ne samo za sebe nego i za sve druge - ističe.

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, koji zdušno podupire ideju uvjetovanja potpora privatnicima s cijepljenjem, istovremeno nije htio ulaziti u intimu svojih zaposlenika i reći koliko ih je cijepljeno. A tema s brojem cijepljenih u javnom sektoru otvorila se upravo nakon te "prijetnje" iz Vlade. Jutarnji sad doznaje da se radi o 54 posto.

Nova strategija

Niska procijepljenost Hrvata zadaje glavobolju premijeru Andreju Plenkoviću. No, stanjem po tom pitanju u Vladi je zadovoljan.

- Podaci su evoluirajući. Ja mogu biti zadovoljan procijepljenošću u Vladi, mi smo iznad 70 posto. Mi smo leading by example. Mislim da bi to trebali činiti i ostali, a i ministri bi trebali motivirati svoje službenike da se cijepe. Nisam čuo ni jedan racionalan razlog za oklijevanje - poručio je danas s Plitvičkih jezera.

Iako ne želi uvesti obavezno cijepljenje za sve, naglašava kako će uložiti napore da se postotak cijepljenih građana popravi. Kreće u novu strategiju i ipak daje naslutiti kako bi ono moglo postati obaveza u tri sektora - zdravstvu, socijalnoj skrbi i školstvu.

- Mi ne možemo uvesti obvezno cijepljenje za sve. Neće vam to nitko na razini EU uvesti, ni jedna vlada, ni jedan Parlament. Da je netko to htio, već bi uveli, ali to se neće dogoditi - poručio je dodavši kako će za cijepljenje napraviti čitav set mjera.