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HRVATSKA U ŠOKU

Psihologinja o napadu u školi: 'Oblik nasilja postaje danas sve ekstremniji. Teško je reći zašto'

Piše Ivan Štengl,
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Psihologinja o napadu u školi: 'Oblik nasilja postaje danas sve ekstremniji. Teško je reći zašto'
Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dječaku koji je ozlijedio učenika i djelatnicu škole određen je istražni zatvor zbog straha od ponavljanja incidenta

Djeca na razgovorima s psiholozima budu iskreni i otvoreni koliko individualno  svatko od njih to želi, koliko se u tom trenutku osjeća da može i da im treba te koliko psiholozi rade s njima, rekla je psihologinja Marija Crnković u razgovoru s reporterkom Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Cijela Hrvatska i dalje se užasava incidentom u srednjoj školi u Zagrebu nakon što je učenik nasrnuo na kolegu i djelatnicu škole. Danas je tom učeniku određen istražni zatvor.

A otkud današnjoj djeci ideje za pomno osmišljene napade?

- Djeca su se uvijek i svađala i tukla i tuku se i danas. Nije to bilo nešto što se događalo u prošlosti i ne događa se danas. Mi razlikujemo nešto što se zove uobičajeni sukob između djece u kojem djeca znaju navesti razlog zašto su se posvađala. Vrlo brzo se pomire ispričaju i poslije se igraju zajedno i ne znaju oko čega su se posvađale, što im se dogodilo. Međutim, meni se čini da u današnje vrijeme nekako taj oblik nasilja koji se događa postaje sve ekstremniji. Koji je razlog u pozadini, jako je teško reći - rekla je Crnković.

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Ona smatra da je jedan od mogućih razloga sigurno i izloženost velikom broju informacija do kojih djeca lako dolaze i od kojih ih roditelji teško mogu zaštititi.

- S obzirom na društvene mreže, na internet, zaista vrlo lako dostupne informacije, igrice u kojima je jako puno nasilja. Tako da sve to sigurno utječe na to kako djeca doživljavaju, kako će onda reagirati u nekim situacijama - kazala je psihologinja.

Djeca te iste sukobe snimaju i dijele po društvenim mrežama.

- Da, to je nešto na čemu zaista moramo raditi, da osvijestimo djeci. Zna se da u međuvršnjačkom nasilju razlikujemo djecu koja su žrtve nasilja, djecu koja su počinitelji nasilja i djecu koja su promatrači. Onih promatrača u svim istraživanjima je, zapravo, najviše. Dvoje djece sudjeluje u sukobu, a ostatak razreda ih gleda. I sad oni to prenose i na internet i na mobitele - poručila je.

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