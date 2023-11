Ptice radile probleme u zračnoj luci u Zagrebu: Zbog udara su odgodili let prema Dubrovniku

Nakon početnog ubrzanja na uzletno sletnoj stazi zrakoplov nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines, na letu iz Zagreba za Dubrovnik odustao je od polijetanja zbog udara ptice.

Naime, kako piše AvioRadar.hr, zrakoplov je oko 15 sati po lokalnom vremenu započeo zalijetanje na USS ali je zbog kako AvioRadar doznaje udara ptice posada odustala od polijetanja. Zrakoplov se zaustavio na stazi te nakon nekog vremena samostalno napustio stazu i odvozio do istočne stajanke zagrebačke zračne luke.

Zbog problema s pticama zrakoplov francuskog prijevoznika Air France na letu iz Pariza morao je odustati od slijetanja na stazu 04 MZLZ.

To je Air Franceu bilo drugo odustajanje za redom jer je prethodno odustao zbog nestabilnog prilaza., ali let OU662/CTN8A je ipak započeo oko 16:10 po lokalnom vremenu i to istim zrakoplovom.