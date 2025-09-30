Obavijesti

NAPAD U KAŠTEL ŠTAFILIĆU

HGSS-ovca upucao, susjeda je zatukao sjekirom. Osudili ga: 'Otključajte me, bit ću dobar'

Podsjetimo, krvavi obračun bio je 1. travnja prošle godine u Kaštel Štafiliću. Krivić je prema pripadniku HGSS-a Krunoslavu Bolibruhu ispalio 12 metaka. Drugog muškarca udario je sjekirom u glavu

Županijski sud u Splitu osudio je 59-godišnjeg pomorca Joška Krivića na 14 godina zatvora zbog dva teška ubojstva u pokušaju i nedozvoljenog držanja oružja. Krivić je doveden iz zatvora na Bilicama i već na ulasku u sudnicu tražio od pravosudnih policajaca da ga oslobode okova.

- Hoćete li biti dobri? - upitala ga je sutkinja.

- Rekao sam da ću biti okej, otključaj - odgovorio je, piše Dalmacija danas.

No, nije imao strpljenja slušati obrazloženje presude pa je ubrzo odveden iz sudnice. Sutkinja je naglasila da se radi o prvostupanjskoj presudi i da se Krivić može žaliti na Visokom kaznenom sudu.

Sud je zaključio da Krivić nije postupao u nužnoj obrani, već s brutalnošću i bezobzirnošću.

- Optuženi je ispalio 12 hitaca, koristio dvije sjekire. Iskazao je brutalnost, kao na divljem zapadu. Ne smatram da je kazna stroga, mogla je biti i 40 godina zatvora - poručila je sutkinja.

Uz zatvorsku kaznu, određena mu je i sigurnosna mjera psihijatrijskog liječenja.

Podsjetimo, krvavi obračun bio je 1. travnja prošle godine u Kaštel Štafiliću. Krivić je prema pripadniku HGSS-a Krunoslavu Bolibruhu ispalio 12 metaka. Pogodio ga je u trbuh, prsa i nogu. Drugog muškarca, Marija Jerčića, udario je sjekirom i slomio mu lubanju.

Sve se odigralo pred očima susjeda, a društvenim mrežama kružila je potresna snimka. Na njoj se vidi ranjeni Bolibruh kako leži na podu dok mu drugi muškarac pokušava pomoći. Krivić potom dolazi s leđa i udara sjekirom, dok u drugoj ruci drži još jednu. U tom trenutku priskočili su susjedi, svladali ga i izbili mu oružje iz ruku.

- Moj sin je do 19 sati bio dežuran na Malačkoj, a kad se vratio kući parkirao je na ulici. Onda je došao napadač i počeo pucati po autu - ispričao je tad otac ranjenog HGSS-ovca Ivica B.

Ovo nije bio prvi krvavi ispad pomorca. Prije 21 godinu prijavljen je zbog pokušaja ubojstva i nedozvoljenog držanja oružja. Nožem je tada izbo 18-godišnjaka jer mu je mokrio po zidu. Kod njega su tada pronađeni puška M-48, punjenje za ručni bacač i tromblonska mina.

Mještani tvrde da je i ranije bio konfliktan. Prijavljivan za prijetnje, tučnjave, obiteljsko nasilje, sukobe sa susjedima pa čak i sa župnikom, kojemu je prigovarao na zvonjavi crkvenih zvona.

Bolibruh i Jerčić preživjeli su samo zahvaljujući brzoj intervenciji liječnika i prolaznika. Oba muškarca zadobila su teške ozljede i ostala na liječenju.

