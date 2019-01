Pucao po ulici: Najmanje jedan čovjek mrtav, ima i ozlijeđenih

Najmanje jedna osoba je poginula, a šest ljudi je ozlijeđeno u pucnjavi u srijedu popodne na Korzici. Kako javlja BBC, muškarac (70) je u gradu Bastiji počeo pucati po susjedstvu.

Nakon napada navodno se vratio u kuću koju je potom opkolila policija.

Motiv napada nije poznat, a pretpostavlja se kako nije riječ o terorizmu.

At least 1 dead, 6 injured in attack in the city of Bastia, France after a sniper shot at least five people on the street and then stabbed two others during his entry into an apartment building where he’s currently holed up. pic.twitter.com/ajGpaZNuB0