Pucnjava ispred noćnog kluba u Australiji: Jedan čovjek ubijen

Jedna osoba je preminula, a troje ih je ozlijeđeno u pucnjavi ispred noćnog kluba u Melbourneu u Australiji, objavila je u nedjelju policija po kojoj nema naznaka da se radi o terorističkom napadu.

Australija ima jedan od najstrožih zakona za kontrolu oružja u svijetu koji je usvojila nakon najgoreg masovnog ubojstva u povijesti te zemlje kada je napadač usmrtio 35 osoba u Port Arthuru na otoku Tasmaniji 1996. godine.

Nedjeljna pucnjava dogodila se u tri sata ujutro po lokalnom vremenu u živopisnom predgrađu Prahran u Melbournu, gdje se nalaze zabavni sadržaji.

Tri zaštitara i jedna osoba koja je čekala u redu prevezeni su u bolnicu s prostrijelnim ranama, objavila je policija na novinskoj konferenciji u Melbourneu.

- Čini se da je na ljude ispred kluba pucano iz automobila koji je prolazio, rekao je policijski inspektor Andrew Stamper.

- Žrtve su zadobile 'užasne ozljede' mecima ispaljenim iz blizine, dodao je Stamper.

Jedan je zaštitar preminuo u bolnici, a još jedan čovjek je u kritičnom stanju. Druga dvojica više nisu u životnoj opasnosti. Jedan je zaštitar upucan u lice, objavila je novina Age.

Nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom, rekla je policijska glasnogovornica. Za sada nema uhićenih, a istraga se nastavlja.

MELBOURNE SHOOTING: This is currently the scene outside ‘Love Machine’ nightclub near Chapel Street. 4 people are in hospital, 2 of whom are critical after a shooting at the venue at 3:20am.

Video kristina costalos#Melbourne #Australia #5NewsAustralia pic.twitter.com/n7KyojUOT1