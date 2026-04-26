PUCNJAVA NA VEČERI Napadač priznao, meta su bili dužnosnici. Zna se već i za što će ga optužiti

META SU MU BILI DUŽNOSNICI

Napadač na sigurnosno osoblje Bijele kuće priznao je policiji da su mu meta bili američki dužnosnici na večeri dopisnika Bijele kuće koja se u subotu održavala u washingtonskom hotelu Hilton, prenio je CBS.

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće pojavit će se na sudu u ponedjeljak, objavile su američke vlasti na konferenciji za novinare u subotu.

Suočit će se s dvije optužbe - za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem, rekla je okružna tužiteljica Jeanine Pirro iz Washingtona.

Cole Tomas Allen, 31, iz predgrađa Los Angelesa, kako su ga identificirali mediji, radio je kao predavač i programer videoigara u Južnoj Kaliforniji, prema javnim podacima, koje je prenio CNN.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Allen je 2017. diplomirao strojarstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu, a prošle godine je magistrirao računarstvo na Kalifornijskom državnom sveučilištu Dominguez Hills.

Kao student na Caltechu, 2017. godine pojavio se u lokalnim vijestima zbog razvoja prototipa kočnice za invalidska kolica.

Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Allen je u listopadu 2024. donirao 25 ​​dolara za predsjedničku kampanju Kamale Harris.

Policija glavnog grada Washingtona objavila je kako je napadač bio gost u hotelu u kojemu se održavala svečana večera.

Njegov motiv za sada nije poznat.