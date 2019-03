Pucnjava tijekom prometne špice u Seattleu: Dvoje mrtvih

Preminula je i druga osoba nakon pucnjave koja se dogodila u srijedu, u poslijepodnevnim satima, tijekom prometne špice u Seattleu, objavio je Reuters.

Još dvoje ljudi je u kritičnom stanju. Napadač je otvorio vatru na dva vozača i autobus, a zatim je izazvao sudar dok je pokušao pobjeći ukradenim automobilom, objavila je tamošnja policija.

#BREAKING LIVE VIDEO of scene of shooting in north seattle

4 shot including a bus driver . #seattle .@KATUNews Police investigate shooting in Seattle suburb on March 27 https://t.co/NNwofOsa5G