Komentari 14
ŠOK PRED ZORU

Pucnjava u Dubravi: Posvađali se pa ga propucao, ranjeni muškarac završio u KB Dubrava

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako je izvijestila policija, oko 4.45 sati ujutro, dvojica muškaraca posvađala su se ispred kuće u Otočačkoj ulici. U jednom trenutku nakon svađe, muškarac (36) izvadio je pištolj i ispalio hitac prema 46-godišnjaku.

Muškarac (46) teško je ozlijeđen u pucnjavi do koje je došlo u ponedjeljak rano ujutro u zagrebačkoj Dubravi. 

Muškarac je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
 

Komentari 14
