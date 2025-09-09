Kako je izvijestila policija, oko 4.45 sati ujutro, dvojica muškaraca posvađala su se ispred kuće u Otočačkoj ulici. U jednom trenutku nakon svađe, muškarac (36) izvadio je pištolj i ispalio hitac prema 46-godišnjaku.
ŠOK PRED ZORU
Pucnjava u Dubravi: Posvađali se pa ga propucao, ranjeni muškarac završio u KB Dubrava
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (46) teško je ozlijeđen u pucnjavi do koje je došlo u ponedjeljak rano ujutro u zagrebačkoj Dubravi.
Kako je izvijestila policija, oko 4.45 sati ujutro, dvojica muškaraca posvađala su se ispred kuće u Otočačkoj ulici. U jednom trenutku nakon svađe, muškarac (36) izvadio je pištolj i ispalio hitac prema 46-godišnjaku.
Muškarac je teško ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku