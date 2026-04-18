'TJESNAC JE ZATVOREN'

Pucnjava u Hormuzu: Brodovi se okrenuli nakon iranske poruke

Hormuški tjesnac ponovno pod tenzijama: iranska mornarica upozorila brodove da je prolaz zatvoren, prijavljeni i napadi vatrenim oružjem

Brodovi koji su u subotu pokušali prijeći Hormuški tjesnac primili su radijsku poruku od iranske mornarice da im nije dopušten prolaz, a dva plovila su izvijestila da su pogođena vatrenim oružjem, rekli su izvori iz brodarske industrije. Nekoliko komercijalnih brodova pokušalo je proći kroz tjesnac nakon što su pomorci u petak dobili obavijest da će prolaz biti dopušten, ali ograničen na putove koje Iran smatra sigurnima. U subotu su najmanje dva broda izvijestila da su iranski brodovi pucali, rekli su izvori za Reuters. Incidenti su se dogodili u vodama između otoka Kešma i Larka. Brodovi su se vratili, rekli su izvori.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) priopćila je da je primila prijavu o incidentu 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana. Kapetan tankera rekao je da su mu se približile dvije topovnjače Iranske revolucionarne garde i počele pucati na brod. Tanker i njegova posada su sigurni.

Kontejnerski brod također je pogođen vatrenim oružjem, rekao je izvor iz pomorske sigurnosti.

Neka plovila su navela da je iranska mornarica emitirala VHF poruku u kojoj se navodi da je Hormuški tjesnac ponovno zatvoren.

"Pažnja svim brodovima, s obzirom na neuspjeh američke vlade da ispuni svoje obveze u pregovorima, Iran proglašava Hormuški tjesnac ponovno potpuno zatvorenim. Nijednom plovilu bilo koje vrste ili nacionalnosti nije dopušten prolaz kroz Hormuški tjesnac", navodi se u radijskoj poruci.

Otkako su Sjedinjene Države nametnule blokadu iranskim lukama i obalnim područjima, 23 broda su poslušala naredbe američkih snaga da se vrate prema Iranu, objavila je američka vojska u subotu. 

