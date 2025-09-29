Obavijesti

NOVI NAPAD U SAD-U

Pucnjava u mormonskoj crkvi u Michiganu, ubijeno najmanje četvero ljudi. Crkva je zapaljena

Piše HINA,
Foto: REBECCA COOK/REUTERS

Predsjednik Donald Trump u izjavi na Truth Socialu poručio je da se pucnjava "čini kao još jedan ciljani napad na kršćane u Sjedinjenim Američkim Državama" te je rekao da je FBI na mjestu događaja

Napadač, za kojega se otkrilo da je ratni veteran, u nedjelju je vozilom probio ulazna vrata mormonske crkve u Michiganu, pucao iz jurišne puške i zapalio crkvu te ubio najmanje četiri osobe i ranio osam prije nego što je poginuo u razmjeni vatre s policijom, rekli su dužnosnici. Policija je izjavila da je počinitelj, identificiran kao Thomas Jacob Sanford (40) bivši američki marinac iz obližnjeg grada Burtona, također namjerno zapalio crkvu koja je bila u plamenu i dimu. Dvije žrtve pucnjave su poginule, a osam drugih je hospitalizirano, rekli su dužnosnici. Nekoliko sati nakon pucnjave, policija je izvijestila da je pronašla još najmanje dva tijela u ostacima crkve koji još nisu očišćeni.

"Vjerujemo da ćemo pronaći još neke žrtve", rekao je načelnik policije općine Grand Blanc, William Renye, na konferenciji za novinare. Stotine ljudi bilo je u crkvi kada je Sanford automobilom uletio u zgradu.

Dvojica policajaca požurili su na mjesto događaja i upustili se u razmjenu vatre s osumnjičenikom te ga ubili, rekao je Renye. Dodao je da će istražitelji pretražiti dom i telefonske zapise napadača u potrazi za motivom.

Ubojica ratni veteran iz Iraka

Američki vojni zapisi pokazuju da je Sanford bio američki marinac od 2004. do 2008. i ratni veteran iz Iraka.

Još jedan 40-godišnji marinski veteran koji je služio u Iraku osumnjičen je za pucnjavu u Sjevernoj Karolini u kojoj su ubijene tri osobe, a petero ranjeno manje od 14 sati prije incidenta u Michiganu.

Policija u Southportu, Sjeverna Karolina, optužila je Nigela Maxa Edgea da je u subotu navečer s broda pucao na bar na obali.

U Michiganu, žena koja se predstavila kao Paula opisala je svoj bijeg kao "nadrealan" u razgovoru za televiziju WXYZ.

Pucao na župljane dok su bježali

"Čuli smo veliki prasak i vrata su eksplodirala. A onda su svi istrčali van", rekla je, dodajući da nije bilo osiguranja i da je strijelac otvorio vatru na župljane dok su bježali.

Mormoni, formalno poznati kao Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, slijede Isusova učenja, ali i proročanstva Josepha Smitha, Amerikanca iz 19. stoljeća. Grand Blanc, s oko 7700 stanovnika, nalazi se oko 100 km sjeverozapadno od Detroita.

KORISTIO JE SNAJPER? Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'
Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'

"Srce mi se slama zbog zajednice Grand Blanc", rekla je guvernerka Michigana Gretchen Whitmer u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama. "Nasilje bilo gdje, posebno na bogoslužju, je neprihvatljivo", dodala je.

Predsjednik Donald Trump u izjavi na Truth Socialu poručio je da se pucnjava "čini kao još jedan ciljani napad na kršćane u Sjedinjenim Američkim Državama" te je rekao da je FBI na mjestu događaja.

