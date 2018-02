Pucnjava u školi: Napadač imao gas masku, najmanje 14 žrtava

Došlo je do pucnjave u srednjoj školi na Floridi, piše ABCNews. Policija je izašla na teren i opkolila školu u srijedu popodne po lokalnom vremenu.

JUST IN: Authorities respond to report of school shooting in Parkland, Florida. Coral Springs Police urge public to avoid the area around Douglas High School https://t.co/KYDJxhsPbb pic.twitter.com/Op41cNNrfK — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

Daily Mail javlja da je upucano do 50 ljudi. CNN javlja da je najamnje 14 ljudi završilo u bolnici te da je najmanje dvoje ljudi mrtvo.

Napadač je uhićen. Navodno je napadač učenik škole. Svjedoci tvrde da je nosio gas masku.

Three dead and 'at least 50' injured in Florida school shooting https://t.co/GZW8Cz33Mp pic.twitter.com/uWw3E34PcF — Daily Mail US (@DailyMail) February 14, 2018

Srednja škola Marjory Stoneman Douglas u Parklandu, oko 72 km sjeverno od Miamija, zatvorena je, a policija je upozorila građane da izbjegavaju područje oko škole.

Students at Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida flee amid reports of a shooting at the school. “The school immediately went on lockdown but is now dismissing students,” Broward School District says. https://t.co/kRbpmoUhiZ pic.twitter.com/5Dk3lbWV9Z — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 14, 2018

Televizijski prijenos uživo pokazao je desetke učenika kako trče i hodaju udaljavajući se od škole, krivudajući između velikog broja vozila hitnih služba, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasne kamione.

Foto: SOCIAL MEDIA

Lokalna FOX-10 TV izvijestila je kako je vidjela više ljudi kojima su bolničari pružali pomoć.

Školu pohađa oko 2000 učenika.