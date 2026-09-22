PUCNJAVA U TURSKOJ Učenici ozlijeđeni. Napadač pucao lovačkom puškom na školu?

Nekoliko učenika je ozlijeđeno u okrugu Turgutlu u Manisi u Turskoj kada je neidentificirana osoba otvorila vatru ispred srednje škole, piše CNN. Nakon dojave, na mjesto događaja poslan je velik broj policijskih i medicinskih ekipa. Vlasti su objavile da je, prema prvim informacijama, osam osoba ozlijeđeno te da je napadač pritvoren. Pucnjava se dogodila ispred Anadolijske strukovne i tehničke srednje škole "Inçi Uzmez" u Turgutluu oko 08:00 sati. Navodno je napadač pucao lovačkom puškom. Brojne policijske i medicinske ekipe su na mjestu događaja. Ozlijeđeni su kolima hitne pomoći prevezeni u Državnu bolnicu u Turgutluu.

Manisa'da silahlı saldırı: Yaralılar var Manisa’da bir lisenin önünde silahla ateş açıldığı bildirildi. Yaralıların olduğu bildirilirken, kaçak saldırgan yakalandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SALDIRGAN YAKALANDI, 8 YARALI



Manisa Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;



22 Eylül 2026… pic.twitter.com/G8De3UZERZ — CNN TÜRK (@cnnturk) September 22, 2026

- Dana 22. rujna 2026. godine, oko 7:59 sati, primljena je dojava da je u području u blizini Anadolijske srednje škole Inci Uzmez u našem okrugu Turgutlu došlo do pucanja iz oružja. Nakon dojave, na područje je poslan veliki broj policijskih i medicinskih timova. Prema prvim utvrđenim informacijama u vezi s događajem, poznato je da je pogođeno osam osoba. Ozlijeđeni su prevezeni u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nakon događaja, osumnjičenik „Procjenjuje se da je pucao iz oružja. Uhićen je i pritvoren od strane naših sigurnosnih snaga. U vezi s incidentom pokrenuta je istraga - priopćile su vlasti.

Policija je nakon incidenta uhitila osumnjičenika za kojeg se vjeruje da je pucao iz oružja.