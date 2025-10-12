Pucnjava na otoku u J. Karolini: Četvero mrtvih, 20 ozlijeđenih

Zamjenici šerifa pozvani su u Willie's Bar and Grill na otoku Sv. Helena neposredno prije 1 sat ujutro. Ondje su zatekli više ljudi s ranama od vatrenog oružja, objavio je ured šerifa, dodavši kako se incident istražuje.

U vrijeme pucnjave ondje su se nalazile stotine ljudi.

Otok Sveta Helena poznat je kao središte okupljanja i kulture potomaka afričkih robova poznatih kao Gullah Geechee. U baru u kojemu se pucnjava dogodila poslužuju se specijaliteti autentične Gullah kuhinje.

Amerikanci su politički podijeljeni u vezi kontrole oružja, pri čemu demokrati favoriziraju snažnija ograničenja, a republikanci podupiru pravo na posjedovanje oružja i zalažu se za bolju provedbu zakona protiv nasilja i kriminala.