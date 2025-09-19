Pula: Deset zdravstvenih djelatnika dobilo po 20.000 eura za kupnju prvog stana

Deset zdravstvenih djelatnika dobilo je u petak jednokratne naknade za kupnju prvog stana ili kupnju odnosno izgradnju kuće kao dio županijskog Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije, izvijestili su iz ureda istarskog župana.

Nakon što je prošle godine dodijeljeno osam jednokratnih potpora Istarske županije, u pojedinačnom neto iznosu od dvadeset tisuća eura, u ovoj godini dodijeljeno je dodatnih deset jednokratnih naknada u istom iznosu za kupnju prvog stana ili kupnju odnosno izgradnju kuće.

Ugovore je korisnicima sredstava uručio istarski župan Boris Miletić koji je koji je čestitao dobitnicima naknada na uspješnoj prijavi na Javni poziv za dobivanje sredstava za kupnju stana ili kupnju/izgradnju kuće za deficitaran kadar u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

"Svjesni smo da je rješavanje stambenog pitanja danas izazovnije nego prije desetak godina i nadam se da će vam dobivena naknada biti od pomoći. Želimo pokazati, ne smo riječima, već i djelima, da su nam zdravstvo, socijalna skrb i obrazovanje na vrhu liste prioriteta. Za ovu godinu mjere smo povećali na 2,3 milijuna eura, odnosno za 32 posto", naglasio je Miletić dodavši da će se tim smjerom ići dalje.

Ukupna vrijednost ovogodišnjeg Javnog poziva iznosila je 310.000 eura, a dodijeljeno je planiranih 10 jednokratnih naknada u neto iznosu od 20.000 eura svaka.

"Izuzetno nam je drago što postoji interes za dobivanje sredstava za kupnju prvog stana ili kupnju odnosno izgradnju kuće, kao i za ostale naše mjere. Iduće godine jednokratnu naknadu moći će dobiti drugi zaposlenici deficitarnih zanimanja u javnom zdravstvu i sustavu socijalne skrbi u Istarskoj županiji", istaknula je zamjenica župana Gordana Antić dodavši da je poruka Istarske županije vrlo jasna - želimo graditi zdravstvenu politiku upravo na mladim ljudima.