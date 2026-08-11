Puljak: Jedina ekološka i sanitarna mjera za spas Hrvatske je smjena HDZ-a

Predsjednica Centra i saborska zastupnica Marijana Puljak u utorak je kazala da je nakon ekološke katastrofe u Gospiću ''jedina ekološka i sanitarna mjera za spas Hrvatske smjena HDZ-a s vlasti''.

To je, kaže, ''sveti cilj'' prema kojem bi oporba trebala djelovati.

''Nadam se da je građanima isto tako došlo konačno do mozga da HDZ jednostavno truje Hrvatsku. Jedina sanitarna, ekološka mjera za preživjeti, jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed jest smjena HDZ-a s vlasti'', rekla je Puljak.

Oporbu je pozvala da ne gleda svoje partikularne stranačke interese jer je HDZ "premrežio cijelu državu" i u sve institucije postavio svoje ljude.

''Evo u Fondu za zaštitu okoliša imate HDZ-ovca koji ima osam savjetnika. Osam savjetnika nije bilo u stanju reći - 'pogledaj što se događa u Gospiću''', rekla je Puljak.

Osvrnula se i na poziv gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića da se cijela Hrvatska ujedini u, kako je kazao, zaustavljanju ekocida u Gospiću, a naročito o njegovu prijedlogu za formiranje povjerenstva na čijem bi čelu bio premijer Andrej Plenković te kazala da "ne može problem riješiti onaj koji je do problema doveo".

"To što će Andrej Plenković biti na čelu nekog povjerenstva, evo, umrijet ću smijeha. Ponovit ću, jedina šansa je smjena HDZ-a s vlasti'', kazala je Puljak.

Naglasila je da stranku Centar ne zanimaju sastanci na koje je pozvan HDZ nego, kako je kazala, ''ozbiljni sastanci na kojima će se razgovarati o rušenju HDZ-a''.

Još uvijek nije prihvaćena EU direktiva o zaštiti okoliša koja donosi stroge kazne za ekocide, državu nije briga

Puljak se podsjetila i na Europsku direktivu o zaštiti okoliša istaknuvši da je Europska unija tu direktivu donijela 2024. i da se njome zaštita okoliša uređuje putem kaznenog prava. Istaknula je i kako je krajnji rok da Hrvatska implementira tu direktivu u svoje zakonodavstvo bio 21. svibnja ove godine.

''Ta direktiva donijela bi puno strože kazne za sve ove ekocide, dakle, ekološke incidente. Do 10 godina zatvora za odgovorne osobe i do 40 milijuna eura za tvrtke koje unište okoliš. Ali još važnije od samih kazni ta direktiva propisuje - obvezuje državu da izgradi kapacitete za prevenciju da se ne se novi Gospić ne bi ponovno dogodio'', kazala je Puljak.

Pojasnila je da bi se implementacijom te direktive država obvezala izgraditi kapacitete, osnovati specijalizirane inspekcijske jedinice i uspostaviti sustavno praćeanje i učinkoviti nadzor nad incidentima.

''To država nije napravila i pokazuje da ih jednostavno nije briga za ekološki kriminal'', zaključila je Puljak.