TRAŽE MANJE POREZE

Puljak kritizira apel ministra za snižavanje cijena: 'Najskuplji sastojak turizma je država...'

Piše HINA,
Zagreb: Marijana Puljak o turizmu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Marijana Puljak poručila je da visoke cijene u turizmu nisu krivnja iznajmljivača, već posljedica poreza, skupih energenata i neučinkovite državne uprave.

Marijana Puljak (Centar) u utorak je komentirala poziv ministra Tončija Glavine turističkom sektoru da smanji cijene do 20 posto, nazvavši ga populističkim apelom, dok visoke cijene u turizmu pripisuje porezima, cijeni energenata i katastrofalnoj infrastrukturi, o čemu odlučuje država. „Naša poruka ministru Glavini je kratka: najskuplji sastojak svakog proizvoda u Hrvatskoj, od šalice kave do hotelske sobe, upravo je vaša neučinkovita država, korupcija i kriminal”, kazala je Puljak na konferenciji za novinare u Sabor, komentirajući "populistički apel" ministra turizma Glavine, koji od turističkog sektora traži smanjenje cijena do 20 posto.

Dok ministar drži lekcije malim iznajmljivačima o solidarnosti i cijenama, njegova Vlada radi sve da te cijene ostanu visoke i ponaša se kao pijani milijarder dok druge poziva da stežu remen, poručila je.

„U protekle dvije godine u javnu upravu zaposleno je nevjerojatnih 12.500 novih ljudi, 600 milijuna eura godišnje ide na stranačka zapošljavanja. Imamo sustav od 556 gradova i općina koji služi kao poligon za stranačko zapošljavanje, a ne kao servis građanima, od kojih čak 200 jedinica koji građanima ne pruža baš nikakvu uslugu. Inflacija u Hrvatskoj je među najvišima u eurozoni jer je država svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava, umjesto da je gasi”, istaknula je.

Ocijenila je da turizam nije izolirani sustav i ne može opstati na improvizaciji i sezonskim apelima ministra. „Na cijenu koju gost plaća utječu porezna politika, cijene energenata, troškovi rada i katastrofalna infrastruktura. Sve su to faktori pod kontrolom države, a ne malog iznajmljivača”, dodala je.

Istina je, kaže, da je Hrvatska dosegnula cjenovni limit, ali nije profesionalno ni odgovorno očekivati da privatni sektor sam amortizira posljedice loše državne politike, geopolitičke nestabilnosti i rasta operativnih troškova.

Stoga Centar predlaže da se smanji apetit države, pa će pasti i cijene. „Umjesto 556 gradova i općina, trebamo ih maksimalno do 130. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje se mogu vratiti gospodarstvu kroz manje poreze”, ustvrdila je.

Njezina stranka traži i da se zaustavi bujanje birokracije, navodeći da umjesto novih 12.500 administratora, bezbroj agencija i više od 300 turističkih zajednica s 229 direktora trebamo digitalizaciju. Svaki nepotrebni papir i svaki novi pečat su skriveni trošak u cijeni svakog turističkog aranžmana, kazala je.

Centar traži i da se osigura vrijednost za novac. Gost se ne buni protiv cijene ako osjeća da za nju dobiva vrhunsku uslugu, ali se buni kada plaća visoku cijenu, a država mu zauzvrat nudi lošu prometnu povezanost i zastarjelu infrastrukturu, napomenula je.

„Ministra Glavina, konkurentnost se ne postiže PR objavama i prozirnim prebacivanjem odgovornosti na leđa malih iznajmljivača i umirovljenika koji iznajmljuju jedan apartman kako bi preživjeli.

"Ako želite niže cijene u turizmu, počnite od sebe – smanjite troškove države, smanjite poreznu presiju i prestanite zapošljavati stranačku vojsku. Tek kad država prestane biti najskuplji sastojak svake cijene, naši će građani i naši gosti moći disati i tek tada ćemo imati turizam koji je konkurentan, a ne samo jeftin”, poručila je Puljak.

