Puljak: 'Mi nismo savršeni, ali smo najbolji izbor za Split'

Aktualni gradonačelnik Splita Ivica Puljak (Centar) pozvao je u petak građane da izađu na izbore i izaberu njega za gradonačelnika, njegove zamjenike i listu te stranke za Gradsko vijeće kako bi se osigurala većina u Vijeću 'važna za sve ono što su radili i za sve što će raditi u budućnosti'.

Istaknuo je kako je Centar jedina politička opcija koja brine o javnom interesu i da se treba napraviti sve da se Split ne vrati u ruke onih koji ga žele koristiti kao bankomat.

Split: Ivana Ninčević Lesandrić održala je konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mi nismo savršeni, ali smo najbolji izbor za Split. Zadovoljan sam što smo građanima pokazali sve što smo radili u ove četiri godine, ali to oni vide i svakodnevno. Predstavili smo im što ćemo raditi u sljedećem mandatu i siguran sam da će nam građani u nedjelju ukazati povjerenje i da ću biti prvi gradonačelnik koji će u Splitu osvojiti drugi mandat, te nastaviti sa svim dobrim stvarima koje radimo za naš grad - izjavio je Puljak.

Sva istraživanja, kaže, pokazuju da će Centar nastaviti s onim što su radili do sada, te je još jednom pozvao birače da im daju svoj glas kako bi mogli nastaviti mijenjati grad na bolje. Na pitanje s kim bi se volio vidjeti u drugom krugu odgovorio je da će o tome odlučiti građani, a on ih uvijek poziva da daju glas onima koji se bore za javni interes, a to su oni.