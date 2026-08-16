Puljak o SRUUK-u: 'Što je s 12.000 turista? Tko im je rekao što da rade dok je gorjelo?'

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je reagirala na objašnjenja premijera Andreja Plenkovića i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o neaktiviranju Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) tijekom katastrofalnog požara kod Omiša. U svojoj objavi na društvenim mrežama, u središte je stavila pitanje tisuća stranih gostiju zatečenih u vatrenoj stihiji koja je odnijela jedan život.

Njenu objavu prenosimo u nastavku.

Jučer sam pisala o nevjerojatnom priznanju premijera Plenkovića i župana Bobana da tijekom katastrofalnog požara kod Omiša SRUUK (Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama) nisu aktivirali svjesno.

Jer bi, kažu, nastala panika i zakrčila bi se cesta. A ljudi su ionako vidjeli da gori (?!?).🤦‍♀️

Ali postoji jedno pitanje koje ovu priču čini još gorom.

Na području pogođenom požarom u tom je trenutku boravilo oko 12.000 TURISTA.

To su ljudi iz Češke, Poljske, Njemačke, Mađarske koji ne razumiju naš jezik, ne prate naše portale i ne poznaju naše ceste. Koji ne znaju gdje je Lokva Rogoznica ni kamo vodi magistrala. Što je to uopće magistrala?

KAKO SU ONI TREBALI ZNATI ŠTO DA RADE?

I tu priča postaje potpuno apsurdna.

Prije turističke sezone Ravnateljstvo civilne zaštite objašnjavalo je da je SRUUK namijenjen upravo brzom upozoravanju građana i turista na njihove mobitele. Dakle, platili smo sustav milijune eura da u sekundi upozori i strane goste na njihovim jezicima.

Dogodi se katastrofalni požar usred noći, na području s 12.000 turista - I SUSTAV ŠUTI!

Ako ga nećete koristiti tada, kada ćete ga koristiti?!

A gdje je u toj kritičnoj noći bio turistički sustav države koja živi od turizma? Gdje je bilo Ministarstvo turizma? Gdje je bio HTZ?

Nije dovoljno dan poslije objavljivati da je osigurano 200 hotelskih soba i da je situacija pod kontrolom. Informacija im je trebala DOK JE GORJELO.

Posebno je besmisleno objašnjenje da bi slanje poruke stvorilo kaos.

Pa poruka nije morala glasiti “Požar je!”, nego je mogla glasiti:

🚨 Požar se brzo širi.

🚨 Ne krećite osobnim vozilima, D8 je zatvorena radi hitnih službi.

🚨 Ostanite na sigurnom i slijedite upute službi.

Upravo tome služi sustav upozoravanja! Da ljudima kaže što trebaju napraviti i što ne smiju napraviti.

Panika ne nastaje kad ljudi dobiju jasnu i pravodobnu informaciju.

PANIKA NASTAJE KAD OKO VAS GORI, A VI NEMATE POJMA ŠTO SE DOGAĐA I KAMO IĆI.

Zato imam vrlo konkretna pitanja za Ministarstvo turizma, HTZ i nadležne turističke zajednice:

* Koje ste točno informacije dali turistima dok je požar trajao?

* Gdje ste ih objavili, u koliko sati i na kojim jezicima?

* Gdje su danas službeni protokoli na stranim jezicima za goste koji su u požaru ostali bez dokumenata, stvari ili automobila?

Jer SRUUK poruke nije bilo, a reagirati tek sutradan s PR priopćenjima nije upravljanje krizom.

Vatrogasci, HGSS, policija i hitne službe radili su svoj posao i spašavali ljude na terenu.

Ali sustav koji je te ljude trebao pravodobno UPOZORITI, INFORMIRATI I USMJERITI - ŠUTIO JE.

