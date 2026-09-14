Puljak o uhićenom 'Vuku s Wall Streeta': 'Ako su optužbe točne, ozbiljno sam pogriješila...'

Ako su navodi istražitelja točni, ozbiljno sam pogriješila, napisala je zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Puljak nakon uhićenja ekonomista Vuka Vukovića, uhićenog prošlog tjedna u SAD-u zbog sumnje na prijevaru ulagača.

Društvenim mrežama kruži stara objava s fotografijom Vuković u kojem ga je hvalila da bi se "ovakvi ljudi trebali baviti politikom". Opisala ga je kao vrijednost, pametnog, poštenog i sposobnog.

- Ova moja stara objava posljednjih dana ponovno kruži društvenim mrežama, uz mnogo naknadne pameti i ponešto naslađivanja - napisala je Puljak. Dodala je da se pojavljuju i tvrdnje da je nakon Vukovićeva uhićenja počela brisati stare objave i spominjanja Vukovića sa svog Facebook profila.

- Nisam. Nisam obrisala ni ovu objavu. Da, napisala sam je. Stojim iza činjenice da sam tada, na temelju svega što sam o Vuku znala, tako mislila. I neću je brisati - poručila je Puljak. Vukovića, kaže, poznaje od 2015. godine. Upoznao ih je zajednički prijatelj i predstavio ga kao "mladog i vrsnog ekonomista".

- Surađivali smo. Radio je na ekonomskom dijelu našeg programa za parlamentarne izbore, pozivali smo ga na tribine i konferencije, cijenila sam njegov rad i javno ga podržavala. Smatrala sam ga sposobnim, vrijednim i, što je danas najvažnije, poštenim čovjekom koji može doprinijeti društvu - napisala je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Istaknula je da su optužbe američkih vlasti vrlo ozbiljne, naglasila da tek trebaju biti dokazane te dodala da Vuković ima pravo na presumpciju nevinosti.

- Ako su navodi američkih istražitelja točni, morat ću priznati da sam u procjeni čovjeka ozbiljno pogriješila - poručila je.

Puljak je dodala da se ne želi praviti da je se slučaj ne tiče, upravo zato što je Vukovića godinama javno podržavala.

- Neću danas izmišljati da sam nešto slutila. Nisam. Nisam znala za ono što mu se danas stavlja na teret. Sve ovo mi je veliki šok jer sam mu vjerovala - rekla je te dodala da joj je teško povjerovati da je čovjek kojeg je poznavala svjesno radio ono za što ga se sada tereti.

- Što se stvarno dogodilo, utvrđivat će američko pravosuđe, a ne društvene mreže. Do tada mu želim da se obrani od optužbi koje mu se stavljaju na teret i da istina izađe na vidjelo - navodi.

Otkrila je da posljednjih godina nisu bili u kontaktu te da ona ni ljudi s kojima je politički surađivala nisu sudjelovali u Vukovićevim poslovima niti ulagali u njegove fondove ili druge projekte. Izvukla je, iz cijelog slučaja, i širu poruku.

- Politika i država ne smiju počivati na tome kome osobno vjerujemo, koliko je netko obrazovan, uvjerljiv ili uspješan. Moraju počivati na jasnim pravilima, transparentnosti, neovisnim institucijama i učinkovitom nadzoru.

Ako se ove optužbe dokažu, reći ću jednostavno: pogriješila sam u čovjeku kojem sam vjerovala. I bit će mi zbog toga ljudski jako žao. Ali neću zbog toga pogriješiti i u principu. Za svakoga moraju vrijediti ista pravila. Bez obzira radi li se o našem nekadašnjem suradniku ili prijatelju, političkom protivniku ili nekome koga nikada nismo upoznali. Zakon mora biti jednak za sve.

Institucije postoje upravo zato što osobno povjerenje nije dovoljno. A onu svoju staru rečenicu da u politiku trebaju ulaziti vrijedni, pametni, pošteni i sposobni ljudi i dalje potpisujem. Samo danas još bolje razumijem da od svih tih osobina poštenje mora biti na prvom mjestu - zaključila je u objavi.

Američko savezništvo tužiteljstvo za Južni okrug New Yorka tereti Vukovića, osnivača Oraclum Capitala i izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Bason, za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija.

Prema američkim istražiteljima, Vuković je najmanje od 2024. godine ulagačima navodno prikazivao veće prinose fonda od stvarnih. Sumnja se da im je slao lažne mjesečne izvještaje, a jednom potencijalnom ulagaču navodno je dostavio i krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su vrijednost imovine i ostvareni prinosi bili uvećani.

Za svako od dva kaznena djela predviđena je maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Riječ je o optužbama koje tek trebaju biti dokazane na sudu. Nakon njegova uhićenja oglasila se i Hanfa, podsjetivši da je tijekom nadzora utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u Orca Bason Fund u Hrvatskoj. U prosincu 2025. Oraclum Capitalu zabranila je daljnje trgovanje udjelima fonda u Hrvatskoj, uključujući njihovu distribuciju i promidžbu.

Hanfa je o utvrđenim činjenicama obavijestila i nadležna tijela u SAD-u.