Puljak: Pripremila sam kaznene prijave zbog neoglašavanja SRUUK-a kod požara u Omišu!

Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) izvijestila je u srijedu da je pripremila kaznene prijave zbog neoglašavanja sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) tijekom požara u Omišu u kolovozu, a u kojem je poginulo troje ljudi.

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"Imamo li sustav ranog upozoravanja koji spašava živote ili sustav plaćen milijune eura za slanje beskorisnih obavijesti", upitala je Puljak iznoseći u Saboru stajalište na slobodnu temu.

Kako je navela, u samo mjesec dana buknula su tri požara - u Omišu, Primoštenu i Braču, a SRUUK je sva tri puta različito reagirao. U katastrofalnom požaru na omiškom području poginule su tri osobe, više od 40 ih je ozlijeđeno, a preko 2000 evakuirano, a SRUUK nije bio aktiviran, podsjetila je Puljak.

"Župan Boban imao je izvanredno objašnjenje - mogao je izazvati paniku i zakrčiti ceste, a Plenković je kazao da se sve odvijalo vrlo brzo. Nekoliko dana kasnije požar u Primoštenu, SRUUK aktiviran. Nedavno Brač, SRUUK aktiviran s porukom "požar je, pratite upute žurnih službi". Pa taj sustav treba slati upute. 8,4 milijuna eura je plaćen sustav koji šalje poruku ljudima u dimu 'požar je'", ustvrdila je.

Premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću stoga je uputila pisana zastupnička pitanja, tražeći kronologiju postupanja, poziva i odluka te objašnjenje kako je moguće da sustav u Omišu nije aktiviran.

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"To se počelo događati za vrijeme SAO Krajine i gradonačelnika Vojislava Stanimirovića, ali nisam čuo da je pozvan na ispitivanje. Slušao sam puno priča Vukovaraca i sada sumnjam na svaku površinu koja je izbetonirana i asfaltirana za vrijeme SAO Krajine, ja bih rekao da je ispod svakog tog betona ima leševa. Treba sve prekopati da bi se našli svi kojih danas nema, a ima ih 1700", rekao je.

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