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Puljak: Pripremila sam kaznene prijave zbog neoglašavanja SRUUK-a kod požara u Omišu!

Piše HINA,
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Puljak: Pripremila sam kaznene prijave zbog neoglašavanja SRUUK-a kod požara u Omišu!
Zagreb: Konferencija za medije Marijane Puljak nakon sjednice Predsjedništva Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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"Imamo li sustav ranog upozoravanja koji spašava živote ili sustav plaćen milijune eura za slanje beskorisnih obavijesti", upitala je Puljak iznoseći u Saboru stajalište na slobodnu temu.

Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) izvijestila je u srijedu da je pripremila kaznene prijave zbog neoglašavanja sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) tijekom požara u Omišu u kolovozu, a u kojem je poginulo troje ljudi. 

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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Imamo li sustav ranog upozoravanja koji spašava živote ili sustav plaćen milijune eura za slanje beskorisnih obavijesti", upitala je Puljak iznoseći u Saboru stajalište na slobodnu temu. 

Kako je navela, u samo mjesec dana buknula su tri požara - u Omišu, Primoštenu i Braču, a SRUUK je sva tri puta različito reagirao. U katastrofalnom požaru na omiškom području poginule su tri osobe, više od 40 ih je ozlijeđeno, a preko 2000 evakuirano, a SRUUK nije bio aktiviran, podsjetila je Puljak. 

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"Župan Boban imao je izvanredno objašnjenje - mogao je izazvati paniku i zakrčiti ceste, a Plenković je kazao da se sve odvijalo vrlo brzo. Nekoliko dana kasnije požar u Primoštenu, SRUUK aktiviran. Nedavno Brač, SRUUK aktiviran s porukom "požar je, pratite upute žurnih službi". Pa taj sustav treba slati upute. 8,4 milijuna eura je plaćen sustav koji šalje poruku ljudima u dimu 'požar je'", ustvrdila je. 

Premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću stoga je uputila pisana zastupnička pitanja, tražeći kronologiju postupanja, poziva i odluka te objašnjenje kako je moguće da sustav u Omišu nije aktiviran. 

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