Puljak traži ostavku Bobana jer nije aktiviran SRUUK u Omišu: 'Tu odluku ne donosi župan...'

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odgovorio je u petak zastupnici Centra Marijani Puljak, koja je zatražila njegovu ostavku zbog neaktiviranja Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) za požara u Omišu, ustvrdivši kako odluku o aktiviranju ne donosi župan.

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"Prije nego što se krene prozivati i dijeliti lekcije, bilo bi dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUUK-a ne donosi župan, nego o tome, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, odlučuju nadležne stručne operativne službe", napisao je Boban na Facebooku.

Puljak je u petak zatražila Bobanovu ostavku zbog, kako je navela, ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev centru 112 za aktivaciju sustava SRUUK.

Boban je njezine prozivke ocijenio pokušajem prikupljanja političkih poena na račun posljedica požara.

"Nažalost, kod Marijane ništa novo, ponovno gledamo isti obrazac - lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji. Dok su jedni gasili požar, spašavali ljude i imovinu te donosili teške odluke na terenu, drugi danas, nakon svega, sa sigurne udaljenosti, ‘pametuju’ kako je sve trebalo napraviti", napisao je.

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Puljak je podsjetila na aktiviranje SRUUK-a u Primoštenu, kada su stanovnici, turisti i građani dobili poruku s uputama na tri jezika, ustvrdivši da takva poruka tijekom požara na omiškom području nije stigla.

Boban je upitao što bi se dogodilo da je poruka o kojoj govori u tom trenutku izazvala paniku, prometni kaos i otežala prolazak vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći, s obzirom na specifičnost terena.

"Najbolje znam iz prve ruke što su naši heroji prošli", napisao je Boban.

Zahvalio je žurnim službama, posebno vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara.

"Njima pripada naše poštovanje i zahvalnost. Najmanje što im treba su naknadne lekcije onih koji tu odgovornost nisu nosili. Moje misli i molitve su sada, prije svega, s onima koji su ozlijeđeni i bore se za život", napisao je Boban.