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BOBAN TVRDI DA PULJAK 'LEŠINARI'

Puljak traži ostavku Bobana jer nije aktiviran SRUUK u Omišu: 'Tu odluku ne donosi župan...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Puljak traži ostavku Bobana jer nije aktiviran SRUUK u Omišu: 'Tu odluku ne donosi župan...'
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Premijer Andrej Plenković u obilasku požarišta u Omišu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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"Nažalost, kod Marijane ništa novo, ponovno gledamo isti obrazac - lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji", napisao je Boban...

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odgovorio je u petak zastupnici Centra Marijani Puljak, koja je zatražila njegovu ostavku zbog neaktiviranja Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) za požara u Omišu, ustvrdivši kako odluku o aktiviranju ne donosi župan.

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"Prije nego što se krene prozivati i dijeliti lekcije, bilo bi dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUUK-a ne donosi župan, nego o tome, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, odlučuju nadležne stručne operativne službe", napisao je Boban na Facebooku.

Puljak je u petak zatražila Bobanovu ostavku zbog, kako je navela, ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev centru 112 za aktivaciju sustava SRUUK.

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Boban je njezine prozivke ocijenio pokušajem prikupljanja političkih poena na račun posljedica požara.

"Nažalost, kod Marijane ništa novo, ponovno gledamo isti obrazac - lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji. Dok su jedni gasili požar, spašavali ljude i imovinu te donosili teške odluke na terenu, drugi danas, nakon svega, sa sigurne udaljenosti, ‘pametuju’ kako je sve trebalo napraviti", napisao je.

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Omiš: Pogled na Omiš sa ušća Cetine. Omiš Borak: Posljedice požara u mjestu Borak iznad Omiša Omiš Borak: Posljedice požara u mjestu Borak iznad Omiša
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Puljak je podsjetila na aktiviranje SRUUK-a u Primoštenu, kada su stanovnici, turisti i građani dobili poruku s uputama na tri jezika, ustvrdivši da takva poruka tijekom požara na omiškom području nije stigla.

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Boban je upitao što bi se dogodilo da je poruka o kojoj govori u tom trenutku izazvala paniku, prometni kaos i otežala prolazak vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći, s obzirom na specifičnost terena.

"Najbolje znam iz prve ruke što su naši heroji prošli", napisao je Boban.

Zahvalio je žurnim službama, posebno vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara.

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"Njima pripada naše poštovanje i zahvalnost. Najmanje što im treba su naknadne lekcije onih koji tu odgovornost nisu nosili. Moje misli i molitve su sada, prije svega, s onima koji su ozlijeđeni i bore se za život", napisao je Boban.

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