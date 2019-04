Puljanin (29): Bivši me zarazio HIV-om, a ne želi se testirati...

Puljanin Goran Mijuković, koji će sutra napuniti 29 godina, odlučio je javnosti reći da je zaražen HIV-om te upozoriti sve ostale da budu oprezni i da se redovno testiraju, piše Jutarnji list. Kaže da se počeo loše osjećati još u lipnju prošle godine kada je imao visoku temperaturu i općenito je osjećao veliku slabost. Međutim, tome nije pridavao veliku važnost jer je uvijek bio zdrav. A onda mu je jednog dana prijatelj bivšeg partnera rekao da mu je partner bolestan i da vjerojatno ima AIDS. Od tada je počeo na sebi primjećivati velike promjene i svakim mu je danom bilo sve lošije.

'Rekao mi je da će i dalje biti imati odnose bez zaštite'

- Odmah sam javio bivšem partneru da sam HIV pozitivan i da bi bilo dobro i da se on testira, ali mi je rekao da se to njega ne tiče i da će on i dalje biti u odnosu s drugima bez zaštite. Rekao je da on nije bolestan i da sve to skupa nije njegova stvar i neka ja radim što hoću, ali neka mu s novinarima ne dolazim na vrata - priča Goran koji je čvrsto uvjeren da je tako dobio bolest.

Njegov bivši partner pak nije htio komentirati čitavu situaciju, ni potvrditi, niti opovrgnuti.

Inače, namjerno, pa čak i nenamjerno zaražavanje drugih osoba HIV-om ili bilo kojom zaraznom bolešću kažnjivo je prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Počinitelju se može izreći i do pet godina zatvora, a u slučaju smrtnog ishoda od tri do 12 godina zatvora.

