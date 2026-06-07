Pulska maturantica brončana na 'WorldSkills Croatia' natjecanju: 'Naporan trud i rad se isplatio!'

Puljanka Laura Snagić (18) osvojila je broncu na "WorldSkills Croatia" u izuzetno jakoj konkurenciji. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je najveći događaj u području strukovnog obrazovanja u državi, a tijekom trodnevnog programa prošloga mjeseca na tisuće posjetitelja pratilo je natjecanja, prezentacije zanimanja i brojne radionice. Naglasak je bio na 370 najboljih učenika strukovnih škola iz cijele Hrvatske koji su plasman na državno natjecanje izborili svojim radom i trudom na međužupanijskim natjecanjima. Natjecanja su se odvijala u 44 discipline koje su obuhvatile veliki raspon zanimanja poput; stolarstva, frizerstva, robotike, pekarstva...Pulska Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu ostvarila je briljantne rezultate na čelu s maturanticom Laurom Snagić, koja je osvojila broncu u zahtjevnoj disciplini poslovanje recepcije hotela. Laura završava smjer za hotelijersko-turističkog tehničara.

- Osvojila sam treće mjesto na natjecanju 'WorldSkills Croatia 2026.' iz discipline poslovanje recepcije hotela koje se održalo u Zagrebu od 5. do 7. svibnja. Na natjecanje je mogla ići po jedna osoba iz škole za jednu disciplinu. Pripremala sam se za rad na recepciji i iza recepcije. Hotel se nalazio u Splitu pa sam morala poznavati i splitske znamenitosti, restorane, povijest Splita te nešto općenitih informacija - ispričala je Laura.

Pula: Laura Snagić, maturantica koja je osvojila broncu na WoldSkills Croatia 2026. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodala je da su natjecatelji tri dana išli jedan po jedan na recepciju. Dolazili su "glumci" kao gosti sa svakakvim zahtjevima i situacijama, uz klasičnu prijavu i odjavu gosta.

- U uredu smo odgovarali na mailove, ponude, žalbe, recenzije... Imali smo grupne sastanke i speed module za koje smo morali znati sadržaj hotela, Splita i sustava Rentlio. Pripremala sam se u školi s mentoricama. Ne znam točan broj stručnog žirija, ali bilo ih je puno. Od profesora engleskog jezika, struke, ljudi koji rade u hotelima, pa i bivših natjecatelja. Neki od njih su bili uvijek s nama, a neki samo u različitim modulima. Za mene jako puno znači ova nagrada - skromno je rekla maturantica.

Tijekom i poslije priprema za natjecanje, Laura je počela intenzivnije razmišljati o tome da ostane u struci i upiše fakultet vezan za turizam. Rekla je da voli taj posao, ali je ipak priznala da ima i druge želje.

Pula: Laura Snagić, maturantica koja je osvojila broncu na WoldSkills Croatia 2026. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Bilo je naporno tijekom priprema, ali na kraju se sve to isplatilo i bila sam jako sretna. Za završni rad u svojoj školi odabrala sam geografiju jer sam je uvijek voljela i išla mi je. Ima dana kad sam jako motivirana, a i dana kad nisam uopće - priznala je Laura.

Mudro je dodala da je vrlo važno napredovati i učiti konstantno u životu.

- Ne mora to nužno značiti učiti kako bi se upisao dobar fakultet, nego učiti ono što te zanima, a može i pridonijeti nečemu. Mene u životu pokreću moja obitelj i bliski prijatelji. Uvijek su tu za mene i vjeruju u mene. Mentorica mi je bila profesorica Helena Mirković. Ona me je naučila sve o poslovanju recepcije, pisanju mailova i sve vezano za hotele. Radila je jako puno sa mnom i davala sve od sebe kako bih bila što spremija. Uz nju je bila i profesorica engleskog, Vedrana Brajković, koja je sa mnom sve to prolazila na engleskom jeziku i pazila da sve govorim profesionalnim načinom. Jako sam im zahvalna na podršci - rekla je na kraju Laura.