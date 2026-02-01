Osjetljivi su na salinitet, temperature, teško ih je uzgojiti, kažu iz Aquariuma
Pulski aquarium: 'Pokušat ćemo uzgojiti jadranske račiće. Neke ribe cijeli život ovise o njima...'
Uzgoj jadranskih račića pionirski je pothvat pulskog Aquariuma, a kako su nam rekli djelatnici, u Hrvatskoj je to prvi takav pothvat koji je i u svijetu rijetko viđen. Za sada je tridesetak planktonskih ličinki u Puli, a očekuje se još "potomaka".
