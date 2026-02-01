Obavijesti

News

Komentari 0
PIONIRSKI POTHVAT PLUS+

Pulski aquarium: 'Pokušat ćemo uzgojiti jadranske račiće. Neke ribe cijeli život ovise o njima...'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 3 min
Pulski aquarium: 'Pokušat ćemo uzgojiti jadranske račiće. Neke ribe cijeli život ovise o njima...'
24SATA U Aquariumu Pula počelo se s uzgojem jadranskih račića | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Osjetljivi su na salinitet, temperature, teško ih je uzgojiti, kažu iz Aquariuma

Admiral

Uzgoj jadranskih račića pionirski je pothvat pulskog Aquariuma, a kako su nam rekli djelatnici, u Hrvatskoj je to prvi takav pothvat koji je i u svijetu rijetko viđen. Za sada je tridesetak planktonskih ličinki u Puli, a očekuje se još "potomaka".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026