Ekrem Idrizi (75) je u mirovini, ali svaki dan je u radionici koja posluje 73 godine. ‘Postolar je lijep posao, ali odlazi u zaborav’
Pulski postolar čuva posao od zaborava: 'Popravio sam tisuće cipela. Nije mi dosadilo...'
Poznati pulski postolar Ekrem Idrizi (75) posao je naslijedio od pokojnog oca. Iako je u mirovini i dalje radi kao pomoćni radnik. Treća generacija postolara tako se nastavlja zahvaljujući Ekremu koji je svoju ljubav prema postolarstvu prenio na sina. Ekrem je već dugo u mirovini, ali mala radionica u centru Pule koja je otvorena punih 77 godina i prepuna razne obuće koje trebaju popravke, nije ista bez njega. Zato je najpoznatiji pulski majstor za cipele svaki dan na radnom mjestu. Postolari su tihi kroničari putovanja, oni koji u svakoj potpetici i potplatu vide tragove 'borbi' koje drugi ne primjećuju. Takav je Ekrem. Lijepi, krpa, prošiva... ma sve što treba, jer cipela "glavu" čuva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+