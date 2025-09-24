'Puno sreće svima!' Trump nije rekao da će pomoći Ukrajini. On se samo distancirao od tog rata

Čini se da je Donald Trump podržao Ukrajinu.

U svojoj jučerašnjoj objavi na društvenoj mreži poručio je da je "Ukrajina u poziciji da pobijedi i da vrati okupirane teritorije", proglasio je Rusiju "tigrom od papira", a prilikom susreta s Volodimirom Zelenskim u New Yorku, na pitanje novinara mogu li NATO zemlje srušiti ruske avione koji povrijede njih zračni prostor, pred šokiranim ukrajinskim kolegom odgovorio je: "Mogu".

Zašto je Trump - naizgled - promijenio svoj stav?

Možda zato što voli biti na strani pobjednika, a sada vidi da Ukrajina preuzima inicijativu u ratu s Rusijom. Možda zato što vidi da Rusija ekonomski i vojno propada, pa mu nije zanimljiva. A možda ga je Ukrajina nečime ucijenila da se nakon višegodišnje privrženosti Rusiji prebaci na njezinu stranu.

Sve je to kod Trumpa moguće.

Diže ruke

Međutim, nije baš moguće da je u potpunosti promijenio svoj odnos prema ruskoj agresiji i ratu u Ukrajini. Samo je odlučio dići ruke od toga.

U svojoj objavi Trump nije izričito naglasio da će Amerika pomagati Ukrajini, već se referirao na podršku Europe, Europske unije i NATO saveza. Na jednom mjestu naglasio je da "objema zemljama želi dobro", što znači da želi dobro i Rusiji koja uništava Ukrajinu i Ukrajini koja se brani. A na koncu naglasio je ono najvažnije: "Nastavit ćemo prodavati oružje NATO savezu koji s tim oružjem može činiti što hoće".

"Sretno svima!", napisao je Trump.

Amerika se distancira od tog rata, distancira se čak i od NATO saveza, od Europe i od buduće konfrontacije s Rusijom. Velikim dijelom Trump čini ono što je od početka najavljivao, da će se SAD udaljiti od Ukrajine i NATO saveza, a ispunjava i očekivanja Vladimira Putina koji je od početka zahtijevao od Amerike da se povuče preko oceana, zavuče u svoju interesnu sferu i ostavi Europu na milost i nemilost Rusiji.

Amerika će, preko prodaje oružja NATO savezu, nastaviti profitirati od daljnjeg rata u Ukrajini.

Razbijanje globalizma

I u svom bizarnom nastupu pred Glavnom skupštinom UN-a u New Yorku američki predsjednik ostao je vjeran svojoj politici razbijanja međunarodnog poretka, globalizma, otvorenih granica, migracija, poručivši državnicima da njihove zemlje zbog migracija "odlaze kvragu".

Sve to nakon što su voditelji Fox Newsa, uz pomoć Trumpove glasnogovornice, zaprijetili raketiranjem zgrade UN-a i pokretanjem rata zbog pokvarenog eskalatora i telepromptera koji su, kako se otkrilo, bili posljedica šlamperaja upravo Trumpovih suradnika.

I tako, Trump je prvo obećao zaustaviti rat u Ukrajini u 24 sata, potom je pokušavao slomiti Zelenskog i prisiliti ga na predaju u trenutku kad se činilo da Rusija napreduje, onda ga je nagovarao da se odrekne Krima i drugih dijelova okupiranih teritorija, zatim je pozvao Putina na "pregovore" na Aljasku nakon čega je Rusija krenula s još jačim raketiranjem ukrajinskih gradova i civila, a sada je objavio da bi Ukrajina mogla vratiti sve teritorije i da "želi dobar rat svima".

Amerika profitira

Amerika će zarađivati, a Trump će se posvetiti pokoravanju SAD-a, učvršćivanju vlasti, cementiranju svoje diktature, a onda i provođenju iste politike koju Putin provodi u svojoj interesnoj sferi, a Kina bi mogla provoditi u svojoj. Što znači agresija na Venezuelu, sukob s Meksikom, aneksija Kanade, novi pokušaj otimanja Grenlanda.

Umjesto saveznika i zaštitnika Ukrajine, Trump se postavio kao nezainteresirana stranka koja se miče s puta Putinu i Rusiji, prodaje oružje NATO savezu, ali bez sudjelovanja u NATO operacijama, te "želi najbolje objema državama".

Odmaganje Ukrajini

Odmicanje od rata znači odmaganje Ukrajini. Znači otvaranje prostora Rusiji. Znači ispuštati Europu iz američke utjecajne sfere. Znači podilaziti razbijačima globalnog poretka i promicati novo ustanovljavanje interesnih sfera.

No i to je bolje od sabotiranja ukrajinskih snaga, ucjenjivanja Zelenskog, savezništva s Putinom, priznavanja okupiranog Krima i svega što je Trump radio u vezi ukrajinskog rata.

Ovo nije potpuni zaokret, kamoli preokret. To je tek novi pomak u Trumpovoj politici. Ne nužno nabolje.