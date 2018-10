Pupovac: 'Ako sam u koaliciji ne znači da ih slijepo slijedim'

Milorad Pupovac (SDSS) prokomentirao je promociju knjige Martine Dalić te njenu prozivku da je on u sukobu interesa. Knjigu nije stigao pročitati, a nije siguran ni da će to učiniti. Prokomentirao je i tvrdnje Martine Dalić da je on u sukobu interes, kada je u pitanju Agrokor, jer je koncern bio suvlasnik Tesla banke, koja je njegov politički projekt. Pupovac je poručio kako nije dobio uslugu Dalić ni Todorića, možda sam učinio neku uslugu u općem interesu odnosa hrvatske i srpske privede. Naveo je kako prisustvo Todorića u Tesla banci ima veze s međudržavnim odnosima i njegovim interesom razvoja ekonomskih odnosa, a ne s njim.

- Kad netko odlijepi, kako kažu u žargonu i kad je netko kivan, kao što se to kaže u manje žargonskom jeziku, onda svakoga tko mu nije išao niz dlaku uhvati na red. To nije odlika ozbiljnih ljudi niti odlika ozbiljnih ljudi u politici - izjavio je Pupovac.

Objasnio je i zašto nije bio na promociji, na koju je stigao među ostalima i premijer Plenković.

- Ako sam u koaliciji, ne znači da slijepo slijedim sve što pojedini akteri u koaliciji čine ili poduzimaju. Nisam to činio ni u slučaju Agrokora ni u slučaju ministrice Dalić - rekao je Pupovac.

Na pitanje je li ovo rehabilitacija Martine Dalić i ako je sve istina je li neodgovorno od Plenkovića da Dalić ne zove natrag u Vladu, odgovorio je kako je lex Agrokor bio ozbiljan projekt te da bi bilo tko, da je bio u toj situaciji, posegnuo bi za tim ili sličnim instrumentom.

- Da li bi taj netko izbjegao ono što se nije smjelo događati u realizaciji ili pripremi projekta, ne znam. Kada smo prvi put dobili informaciju da su rađeni propusti koji se ne smiju raditi niti u privatnim kompanijama, a kamoli u interesu države, odmah smo rekli što smo imali. Naknadno je netko tražio krivce za svoje propuste u drugima, a ne u sebi ili ne. Propusti su postojali, gospođa Dalić je otišla zbog tih propusta i ne vidim da bi je itko mogao pozvati natrag dok mi imamo ikakvu ulogu u ovoj koaliciji - rekao je SDSS-ov zastupnik.