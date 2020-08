Zapo\u010det je proces mije\u0161anja tijesta za poga\u010du pomirenja, ka\u017ee Pupovac. Svi oni koji su to zapo\u010deli ne\u0107e biti dovoljni, jo\u0161 je puno gesta potrebno.\u00a0

- Veoma je va\u017eno da svi budemo svjesni da moramo pridonijeti i da to \u0161to je zapo\u010deto bude gotovo tek kada bude stvarno gotovo. Poznata su neka od sljede\u0107ih mjesta i datuma gdje \u0107e se ovo nastaviti\u00a0- nagla\u0161ava predsjednik SDSS-a.\u00a0

Pomirenje Hrvata i Srba unutar Hrvatske nikada ne\u0107e biti potpuno bez Hrvatske i Srbije, obja\u0161njava. Za jedan dio nismo dovoljni mi i zbog toga se ne bi trebale slati poruke koje tu mogu\u0107nost ote\u017eavaju, a pogotovo isklju\u010duju.

- Pomirenje se ne mo\u017ee dogoditi u pro\u0161losti. Suo\u010davanje sa stradanjem i traumama jednih i drugih mo\u017ee se dogoditi samo distanciranjem od najgore pro\u0161losti i osudom njezinih zala. Pomirenje je mogu\u0107e samo u budu\u0107nosti - zaklju\u010duje.\u00a0

Pupovac ka\u017ee kako neki ovo ne\u0107e razumjeti, pogotovo neki me\u0111u Srbima jer misle da ovo nije na\u0161 posao. Isto tako, neki drugi ne\u0107e razumjeti, pogotovo me\u0111u Hrvatima, da je to posao Srba izvan Hrvatske.

Preko Srba u Hrvatskoj su se prelamali najbolji i najgori dijelovi na\u0161e pro\u0161losti, smatra Pupovac.\u00a0

- Traumatsko iskustvo Srba nakon ratova 90-ih je veliko i za to treba imati strpljenja. Moja zada\u0107a nije da produbljujem traume i sukobe, moja zada\u0107a je da stvaram pretpostavke za ovaj proces za koji sam uvjeren da \u0107e trebati biti uklju\u010deni i predstavnici Srbije - rekao je.\u00a0

\u00a0

\u00a0

Pupovac: Bez Srbije nikad neće biti potpunog pomirenja...

Veoma je važno da svi budemo svjesni da moramo pridonijeti i da to što je započeto bude stvarno gotovo. Poznata su neka od sljedećih mjesta i datuma gdje će se ovo nastaviti, naglašava predsjednik SDSS-a

<p>Predsjednik SDSS-a<strong> Milorad Pupovac </strong>sazvao je press konferenciju za novinare na Cvjetnom trgu u Zagrebu. </p><p>- Mnogi su tražili izjave nakon onoga u Kninu i nakon njega. Smatrao sam da je bolje da se čuju odjeci izjava. Danas smatram da i ja trebam pridonijeti smirivanju i otklanjanju nesporazuma - rekao je Pupovac i dodao: </p><p>- U Kninu na dan koji Hrvati doživljavaju kao dan pobjede, a Srbi dan stradanja, pomiješano je u brašno i vodu. Svi su, a najviše Plenković, dodali kvasac i prstohvat soli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za medije Milorada Pupovca</strong></p><p>Započet je proces miješanja tijesta za pogaču pomirenja, kaže Pupovac. Svi oni koji su to započeli neće biti dovoljni, još je puno gesta potrebno. </p><p>- Veoma je važno da svi budemo svjesni da moramo pridonijeti i da to što je započeto bude gotovo tek kada bude stvarno gotovo. Poznata su neka od sljedećih mjesta i datuma gdje će se ovo nastaviti - naglašava predsjednik SDSS-a. </p><p>Pomirenje Hrvata i Srba unutar Hrvatske nikada neće biti potpuno bez Hrvatske i Srbije, objašnjava. Za jedan dio nismo dovoljni mi i zbog toga se ne bi trebale slati poruke koje tu mogućnost otežavaju, a pogotovo isključuju.</p><p>- Pomirenje se ne može dogoditi u prošlosti. Suočavanje sa stradanjem i traumama jednih i drugih može se dogoditi samo distanciranjem od najgore prošlosti i osudom njezinih zala. Pomirenje je moguće samo u budućnosti - zaključuje. </p><p>Pupovac kaže kako neki ovo neće razumjeti, pogotovo neki među Srbima jer misle da ovo nije naš posao. Isto tako, neki drugi neće razumjeti, pogotovo među Hrvatima, da je to posao Srba izvan Hrvatske.</p><p>Preko Srba u Hrvatskoj su se prelamali najbolji i najgori dijelovi naše prošlosti, smatra Pupovac. </p><p>- Traumatsko iskustvo Srba nakon ratova 90-ih je veliko i za to treba imati strpljenja. Moja zadaća nije da produbljujem traume i sukobe, moja zadaća je da stvaram pretpostavke za ovaj proces za koji sam uvjeren da će trebati biti uključeni i predstavnici Srbije - rekao je. </p><p> </p><p> </p>