Pupovac: Moramo izaći iz živog blata srpsko-hrvatske povijesti

Moramo se izvući iz živog blata srpsko-hrvatskih povijesnih tema, poručio je u nedjelju predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac na prijemu SNV-a u povodu pravoslavnog Božića na kojemu su se, kaže, okupili s jednim ciljem - za dobro srpske zajednice u Hrvatskoj, za dobro Hrvatske i za što je moguće bolje odnose Hrvatske s njezinim susjedima.

- Za dobro pravoslavnih, katoličkih i svih vjernika s kojima živimo u našoj zemlji. Mir Božji, Hristos se rodi - istaknuo je Pupovac.

Ustvrdivši kako je protekla godina, nažalost, bila "godina buke u komunikacijskim kanalima s nama susjednim zemljama", Pupovac je kao predstavnik Srba u Hrvatskoj rekao da je u ovoj godini neophodno učiniti više, ne samo na ostvarivanju prava Srba u Hrvatskoj, nego i na unapređenju međuetničkih odnosa i ljudske tolerancije u Hrvatskoj.

- Neophodno je i da učinimo sve što je u našoj moći da odnose između Hrvatske i Srbije, ali i BiH i drugih naših susjeda izvedemo iz razdoblja loših odluka. Jer one, to se jasno vidi, nikome ne koriste, a svima štete. Tome ćemo biti posvećeni u ovoj godini. I mi zastupnici i srpske institucije u Hrvatskoj. Vjerujemo da ćemo u našoj Vladi i vladama susjednih zemalja naići ne samo na otvorene sugovornike, nego i na ozbiljne i predane partnere - rekao je Pupovac.

- Također ćemo biti posvećeni tome da se izvučemo iz živog blata naših srpsko-hrvatskih, a na ovaj dan ću reći katoličko-pravoslavnih, povijesnih tema. Ni jedna od njih i ništa od toga ne smijemo podcjenjivati ili s prijezirom gledati ili bježati od njih. Niti one koje su vezane uz iskustvo zajedničke države, niti za one koje su vezane za Drugi svjetski rat i NDH, niti za pitanje tragičnog stradalničkog ratnog raspada zajedničke države - naglasio je.

Ističe kako se još manje smije podcjenjivati pitanje ugroženosti budućnosti svakog od nas, svakoga od naših naroda, "ukoliko kretanje u živom blatu naše prošlosti nastavimo tumačiti kao napredak".

- Preispitivati prošlost – da, ali obnavljati povijesno zlo ili ga slaviti – ne - poručio je Pupovac.

Pupovac: 2019. treba biti godina unaprjeđenja hrvatsko-srpskih odnosa

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac u nedjelju se naglasio važnost da se hrvatski i srpski narod slože oko nekih istina vezanih za stradanja i žrtve u proteklom ratu, te izrazio nadu da će 2019. biti godina unaprjeđenja hrvatsko-srpskih odnosa.

- Istina je univerzalna i vrijedi za sve, iako mi činjenice gledamo različito i razumijemo različito, no put pomirenja je put dolaženja do istine na kojemu svatko treba pridonijeti koliko može, koliko zna i kolika mu je odgovornost - rekao je Pupovac nakon prijema SNV-a u povodu pravoslavnog Božića, komentirajući stajalište hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da nema pomirenja bez istine da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku, a što trebaju prihvatiti i predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj.

Pupovac se složio i da Srbi u Hrvatskoj "svojim malim i skromnim doprinosom trebaju raditi na pomirenju i dolaženju do istine oko koje će se postići izmirenje - istine o žrtvama, o stradanju, o ratu i istine o tome kako ćemo u budućnosti gledati jedni na druge".

Dodao je i da je jutros na badnjačkoj svečanosti u uredu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izrazio nadu da će 2019., za razliku od prošle 2018., biti godina nastojanja za unaprjeđenje hrvatsko-srpskih odnosa.

- Smatramo da trebamo prevladati ravnodušnost, neku vrstu skepse da može biti bolje i suglasili se oko prijedloga kako i na koji način krenuti u rješavanje otvorenih pitanja. Nadam sa da će o tome biti vrlo brzo riječi i na razinama vlada Hrvatske i Srbije o nekim od otvorenih pitanja poput nestalih, sporazuma o procesuiranju ratnih zločina, kulturnom blagu, ali i o budućoj ekonomskoj i trgovinskoj suradnji - rekao je Pupovac.

Novinare je zanimalo i kako Pupovac gleda na širenje Bandićeva saborskog kluba, na što je on rekao kako svatko odlučuje o tome gdje će biti i koju će opciju podržavati, ali se mora voditi i računa o tome da se ne ugrozi kredibilnost parlamenta i predstavničke demokracije.

- Sve ono što može ugroziti parlamentarizam, to mi ne možemo pozdraviti. No ono što je stvar slobodne odluke ljudi čistoga srca, to ne možemo osporavati. Ali, kada to dobije razmjere koji mogu ugroziti kredibilnost parlamenta i zastupnika, onda se trebamo početi pitati što je to - rekao je Pupovac.