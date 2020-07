Pupovac: Ne tražimo glasove, nego više slobode u Hrvatskoj'

Za nas su izbori prilika da širimo granice slobode u Hrvatskoj, ne samo za pripadnike srpske zajednice, nego za sve nas koji živimo u Hrvatskoj, rekao je čelnik SDSS-a Milorad Pupovac

<p>Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) održala je u četvrtak posljednju predizbornu konferenciju na kojoj je čelnik stranke<strong> Milorad Pupovac</strong> poručio da u kampanji nisu tražili glasove, već više slobode, tolerancije i jednakosti u Hrvatskoj.</p><p>- Naša kampanja nije bila kampanja za glasove, naša kampanja nije bila kampanja protiv političkih protivnika. Naša kampanja je bila kampanja za više slobode, tolerancije i jednakosti u Hrvatskoj. I tako će biti i ubuduće - rekao je Pupovac.</p><p>Dodao je da će to raditi bez obzira što na mnogim izbornim listama ima onih koji ih slikaju kao neprijatelje zemlje.</p><p>- Za nas su izbori prilika da širimo granice slobode u Hrvatskoj, ne samo za pripadnike srpske zajednice, nego za sve nas koji živimo u Hrvatskoj, i to zbog toga što bi Hrvatsku mnogi htjeli učiniti manjom nego što ona jeste. A čine je svojim velikim domoljubljem, svojom velikom ljubavi prema Hrvatskoj u kojoj je srce malo, a ne široko i veliko - ustvrdio je Pupovac.</p><p>Istaknuo je da mu je žao što se kampanja približila svojemu kraju, a da u njoj nije bilo niti jedne ozbilje poruke ili rasprave o tome što Hrvatskoj treba i koji su joj prioriteti.</p><h2>'To je dug prema domovini'</h2><p>Poručio je kako su SDSS-ovi kandidati i on sami sebi zadali tu vrstu zadaće o širenju sloboda u Hrvatskoj.</p><p>- Bez obzira što nakon ove kampanje nismo izašli ni mi, niti naši birači, s osjećajem više slobode, nego više brige oko te slobode, mi sigurno nećemo se prestati boriti se za nju. To vidimo kao svetu dužnost patriotizma kako ga mi razumijemo, duga prema zemlji, duga prema domovini - kazao je Pupovac.</p><p>Dodao je kako SDSS čeka teško razdoblje u Saboru i izvan njega.</p><p>- Ovi izbori neće donijeti bolje, zadržat će staro i lošije. Samo bih htio da se to osvijesti, tko mi vjerovao ili ne, tko smatrao moju poruku relevantnom ili irelevatnom, tko mislio da je dobronamjerna, tko mislio da je lošenamjerna, po svojoj savjesti trebam je izreći - naglasio je Pupovac.</p><p>Poručio je kako bi volio da pametni ljudi u Hrvatskoj nakon izbora odluče napraviti bolje poteze od onih što su ih donijeli izbori.</p><p>Prikazali su i posljednji treći spot u svojoj predizbornoj kampanji za koji je član SDSS-a <strong>Boris Milošević </strong>ustvrdio da je jedna topla ljudska priča o izgradnji mosta za koju se nada da će što više ljudi vidjeti.</p><p>- Meni je drago da na današnjoj presici nisu samo kandidati, nego i ljudi koji su s nama obilazili terene, a pogotovo mi je drago što su s nama ljudi koje ste čuli, koji su bili dio akcije gradnje mosta. To je jedna topla priča, potpuno neplanirana, spontana - istaknuo je Milošević.</p><p><strong>Dragana Jeckov</strong> se složila da su to zaista lijepe i tople priče, ali da u protekloj godini nije baš bilo tako.</p><p>- Kada smo imali prilike gledati, slušati i čitati poruke koje su nas itekako pogađale, ne samo nas, nego i sve normalne ljude u Hrvatskoj koji ne žele da živimo u zemlji u kojoj je vrlo izražen govor mržnje i netrpeljivost prema manjinama - naglasila je Jeckov.</p><p>Poručila je kako osobno želi da niti jedna žena, niti jedan mladi čovjek u Hrvatskoj ne bi trebali i ne smiju slušati govor mržnje.</p>