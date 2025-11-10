Pupovac: 'Ovo je teška kriza i opasan trend koji, ako se nastavi, može završiti vrlo loše'

Napetosti u Vukovaru sve su veće uoči najavljene izložbe u sklopu Dana srpske kulture. Gradonačelnik Pavliček traži da se događaj odgodi, HDZ mu daje potporu, a iz Beograda stižu optužbe o “progonu svega srpskog”. O situaciji je u Dnevniku Nove TV govorio Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

- Mislim da je sve što je trebalo iskomunicirati napravljeno između Grada Vukovara i predstavnika Srba u Vukovaru. Odluka o odgodi izložbe bit će objavljena sutra, rekao je Pupovac.

Poručio je i da se srpska zajednica neće povući pod pritiscima.

– Bez obzira što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim kampanjama – nećemo izgubiti zrelost niti razum. Napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i cijelu Hrvatsku, istaknuo je.

Pupovac je pozvao da se prestane širiti mržnja i da kulturni programi ne zahtijevaju policijsku zaštitu.

“Stvara se antisrpska kampanja”

Šef SDSS-a smatra da je riječ o nacionalističkoj kampanji koja koristi ratne rane Vukovara za političke poene.

– Stvara se kampanja koja je u velikoj mjeri antisrpska, u kojoj se koristi stradanje grada i građana da bi se politički poentiralo. To je opasno i može završiti loše, upozorio je.

Spor oko izložbe o Dejanu Medakoviću

Na pitanje o izboru teme izložbe – o srpskom povjesničaru i akademiku Dejanu Medakoviću, Pupovac kaže da kritike nisu opravdane.

- Nazvali smo izložbu po Medakoviću jer je riječ o važnoj ličnosti i njegovoj kolekciji slika. Nije riječ o veličanju nacionalizma, tvrdi.

Dodao je da se ne zna kolika je Medakovićeva uloga u tzv. Memorandumu SANU, koji se spominje u kritikama.

– Koliko nacionalista ima u ovoj zemlji? Što ćemo, sve njihove knjige baciti? Ova država je nastala iz nacionalističkog nastajanja, rekao je Pupovac.

“Netko manipulira mladima”

Pupovac tvrdi da iza navijačkih prosvjeda u Zagrebu i Splitu stoje oni koji “zloupotrebljavaju ratne strahote”.

– Sasvim sigurno postoje ljudi koji manipuliraju tim mladim ljudima. Održava se atmosfera u kojoj ljudi ne mogu mirno živjeti niti se na miru sjećati stradalih, poručio je.

“Ovo može završiti loše”

Dio događaja u sklopu Dana srpske kulture već je otkazan zbog pritisaka i straha.

– Neki se neće održati jer su izvođači odustali, a neki jer se ljudi boje. Ovo je teška kriza i opasan trend koji, ako se nastavi, može završiti veoma loše, upozorio je Pupovac.

Na kraju je dodao da nije u kontaktu sa srbijanskim vlastima, uz ironičnu poruku: – To pitajte gradonačelnika Dubrovnika. On zna s kim se ja čujem, a ja znam s kim se ne čujem.

U međuvremenu, predstavnici srpske zajednice i organizatori izložbe “Srpkinja, heroina Velikog rata” poručuju da ne misle odgađati događaj zakazan za utorak, sve dok ne održe sastanak s gradonačelnikom Marijanom Pavličekom. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, Pavliček im se ne namjerava sastati jer “nema vremena”.

Pavliček:'Smatram neprikladnim u danima žalosti organizirati ovakve izložbe...'

Izložba bi se, prema istom izvoru, ipak mogla održati, ali s obzirom na napetu atmosferu – ništa još nije sigurno.

Podsjetimo, Pavliček je ranije na društvenim mrežama zatražio da se izložba odgodi izvan mjeseca studenog, uz obrazloženje da se taj period u Vukovaru posvećuje Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i poginule hrvatske branitelje.

– Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branitelja... Smatram neprikladnim u danima žalosti organizirati ovakve izložbe, poručio je gradonačelnik, dodajući da bi takvi događaji u ovom razdoblju mogli biti shvaćeni kao provokacija.

'Samo neobrazovan i neinformiran čovjek ovu izložbu može nazvati provokacijom'

Iz Srpskog kulturnog centra (SKC) Vukovar poručuju, pak, da u izložbi ne vide ništa sporno.

– Samo neobrazovan i neinformiran čovjek ovu izložbu može nazvati provokacijom. Tema je antiratna, posvećena ženama i majkama, a ne ratnicima, poručili su iz SKC-a.

Direktorica SKC-a Jelica Lipovac Dudaš za Jutarnji list je rekla da još uvijek čekaju sastanak s gradonačelnikom, nakon čega će Zajedničko vijeće općina Vukovar i SKC donijeti zajedničku odluku o održavanju izložbe.

Pavliček, međutim, poručuje da za sastanak nema vremena.

– Odgovorio sam im da nemam mogućnosti sastati se, ali da je odgovornost na njima. Moraju biti svjesni da velik dio građana ovakve stvari doživljava kao provokaciju, kazao je Pavliček, dodavši da nema informaciju hoće li izložba biti odgođena ili ne.

Situacija se dodatno zakomplicirala nakon što je srpsko Ministarstvo kulture osudilo inicijativu za odgodu izložbe, tvrdeći kako u Hrvatskoj prevladava “motiv da se sve srpsko do nemilice progoni”.

– Na žalost, ni slavljenje svjetskog mira ni uloga žena u ratu ne predstavljaju zapreku da se u današnjoj Hrvatskoj progoni sve što je srpsko, stoji u priopćenju Ministarstva kojim upravlja Nikola Selaković.

U priopćenju se spominje i “teret revizionizma” te “nedavni neonacistički ispadi” u Hrvatskoj, uz tvrdnju da je riječ o opasnom trendu.

Istodobno, u sklopu Dana srpske kulture otkazana je književna večer koju je u Vukovaru trebao održati beogradski Adligat.

– Zar ni kordon policije ne bi bio dovoljan da nas zaštiti? Predavanje o muzeju i čitanje poezije pretvorilo se u junačko djelo, poručio je počasni predsjednik udruge Viktor Lazić u priopćenju.