Pupovac o obnovi: 'To više nije shvatljivo. Neke smjene će biti neizbježne. Treba napraviti rez'

Sve je to odavno prelilo čašu strpljenja i Vladi, članovima koalicije, pogotovo nas iz SDSS-a i sada se mora napraviti rez koji će osigurati da se promjene počnu događati odmah i bez ikakvog čekanja. Gubi se vrijeme, gubi se novac i zapravo se uništava pretpostavka za revitalizaciju tog područja.

Komentira za N1 dugotrajnu obnovu u Baniji SDSS-ov Milorad Pupovac, ne vjerujući kako uz uspjehe poput Schengena i eurozone nije moguće izaći na kraj s obnovom u Baniji čiji stanovnici u kontejnerima čekaju već treću zimu, o čemu je 24sata napravio i poseban serijal reportaža o teškom životu ljudi koji su ostali bez svega.

Moguća smjena Paladine?

- To je stvar koju će napraviti premijer nakon konzultacija koje će provesti. Smjene bez adekvatnih priprema i adekvatnog osmišljavanja i adekvatnog prepoznavanja toga što treba mijenjati neće donijeti rezultate, ali neke smjene će očito biti neizbježne. Koje će to doista biti, to će trebati odlučiti sam premijer - kaže Pupovac i dodaje da na zadnjem sastanku koalicije s premijerom razgovarao da je to za njih moralno nedopustivo.

- Nitko više ne može imati strpljenja za tu vrstu moralnog opterećenja koju svatko od nas tko je dio vladajuće koalicije i vlade trpi zbog toga što ljudi koji imaju povjeren taj posao nisu u stanju osigurati da taj posao bude obavljen u vremenu u kojem svi to očekujemo - prepričao je svoj govor na spomenutom sastanku za N1.

- Oni koji nisu u stanju bili pronaći način nakon dvije godine kako se obnova treba odvijati, za njih treba naći druga rješenja. Ministarstvo koje vodi Paladina u kratkom razdoblju je neke stvari doveo u bolje stanje nego ranije, ali nikakve koordinacije među tri tijela nema, nikakve efikasne komunikacije nema. Nije važno samo hoćemo li pronaći žrtveno janje, nego obnovu treba ustrojiti da istinski dobije karakter državne obnove. Jer ona to sad nije - dodao je i istaknuo kako bi već sada obnovu trebala pratiti i obnova komunalne infrastrukture, a ne samo kuća, što bi također trebao biti dio državne obnove.

