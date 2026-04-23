Komentari 12
RAZBACANE STOLICE U DVORIŠTU

Pupovac o vandaliziranju pravoslavne crkve u Zagrebu: 'Zastrašujuće, no ne čudi me...'

Piše Iva Tomas,
Pupovac o vandaliziranju pravoslavne crkve u Zagrebu: 'Zastrašujuće, no ne čudi me...'
Ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima - rekao je Pupovac

Nepoznati počinitelj ili više njih pokušalo je u noći na četvrtak oštetiti pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba. Na ogradu su nabacali stolce, razbili stakla na ulaznim vratima, vješali okolne znakove i razbacali travu. Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a komentirao je ovaj sramotan čin, prenosi N1.

OČEVID TRAJE SRAMOTA Vandalizirali dvorište pravoslavne crkve u Zagrebu!
SRAMOTA Vandalizirali dvorište pravoslavne crkve u Zagrebu!

- Sama vijest i čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo komentirati. No ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organiziraju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njezinih vjera i svećenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima - rekao je Pupovac.

Zagreb: Vandalizirana ulazna vrata i dvorište pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu
Policija je objavila da je počinitelj uhićen.

Komentari 12
IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'

ČETVRTI DIO Oni koji su bili izloženi manjim radijacijama umirali su u godinama nakon i to od akutnih bolesti ili od raka. Katastrofom u Černobilu pogođeni su milijuni ljudi koji su osjetili posljedice izloženosti zračenju
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

