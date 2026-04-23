Pupovac o vandaliziranju pravoslavne crkve u Zagrebu: 'Zastrašujuće, no ne čudi me...'

Nepoznati počinitelj ili više njih pokušalo je u noći na četvrtak oštetiti pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba. Na ogradu su nabacali stolce, razbili stakla na ulaznim vratima, vješali okolne znakove i razbacali travu. Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a komentirao je ovaj sramotan čin, prenosi N1.

- Sama vijest i čin su zastrašujući. Ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo komentirati. No ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organiziraju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njezinih vjera i svećenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima - rekao je Pupovac.

Policija je objavila da je počinitelj uhićen.